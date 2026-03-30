Network/Cyber Security Architect
Är du tekniskt nyfiken och vill omsätta komplexa nätverks- och säkerhetslösningar till verklig nytta för kunder? Vill du vara med och forma lösningar och processer i ett växande företag? Då kan rollen som Network/Cyber Security Solutions Architect hos Aranya vara helt rätt för dig.
Om Aranya
Aranya grundades 2014 och är idag ett av Sveriges ledande bolag inom nätverkskommunikation och säkerhetsrelaterade tjänster. Tjänsterna som Aranya erbjuder är främst drift och tjänsteleveranser av affärskritiska nätverk och säkerhetsmiljöer.Aranya lägger stora resurser på att utveckla sin produkt och personal mot ett gemensamt mål och brinner för att driva leveransen mot nya höjder samt nöjdare kunder. Med spetskompetens inom nätverkssäkerhet och många tunga certifikat, bland annat inom HPE Networking, erbjuder Aranya en kompetens som står ut ur mängden.
Om tjänsten som Network/Cyber Security Soultions Architect
Som Network/Cyber Security Solutions Architect i Aranyas Solutions-team är du en nyckelperson i gränslandet mellan teknik och affär. Du ansvarar för att förstå kundernas behov och omsätta dem till genomtänkta tekniska lösningar och erbjudanden. I rollen är du tekniskt ansvarig för de lösningar som föreslås - från tidig dialog och lösningsdesign till stöd i leverans och uppföljning. Du samarbetar nära säljare, konsulter och specialister, fungerar som teknisk rådgivare i kunddialoger och säkerställer att levererade lösningar håller utlovad kvalitet. Slutligen kommer du till viss del driva felsökning och korrigering i befintliga nätverks- och säkerhetslösningar vid mer komplexa eller kritiska ärenden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Validera, designa och föreslå tekniska lösningar utifrån kundens krav och Aranyas tjänsteportfölj.
Delta i teknisk pre-sale vid kundmöten, workshops, upphandlingar och RFP/RFI.
Felsökning och korrigering i befintliga nätverks- och säkerhetslösningar vid mer komplexa eller kritiska ärenden.
Dokumentation och visualisering av nätverks- och säkerhetsarkitektur.
Om dig
Du har flera års erfarenhet inom nätverk och/eller IT-säkerhet och en bred förståelse för både nätverks- och säkerhetsteknologier, med fördjupad kompetens inom minst ett av områdena. Du har arbetat lösningsdesign, från kravinsamling till design och överlämning till leverans. Med god förståelse för IT-drift och arkitektur, ett starkt teknikintresse och analytisk förmåga har du lätt för att se helheten i kundens IT-miljö och ta fram välgrundade lösningar.
Du är tydlig och trygg i din kommunikation, har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och tar initiativ i dialoger. Du är nyfiken på teknik, håller dig uppdaterad och delar gärna med dig av din kunskap. Med ett analytiskt förhållningssätt kan du snabbt sätta dig in i komplexa sammanhang och bidra med genomtänkta, långsiktiga lösningar.
Viktigt för tjänsten är:
Minst 5 års dedikerad erfarenhet av roller inom nätverk och/eller säkerhet.
God övergripande kunskap om säkerhetsteknologier som SIEM, firewalls, proxy, SSE, IDS/IPS och endpoint-skydd.
God övergripande kunskap om nätverksteknologier som LAN, WLAN, SD-WAN och datacenter.
Dokumenterad erfarenhet av lösningsdesign, från idé och kravinsamling till teknisk design.
Mycket god förmåga att kommunicera tekniska lösningar på ett pedagogiskt sätt, både på svenska och engelska.
Meriterande:
Erfarenhet av script/kodning i t.ex. Python eller PowerShell
Erfarenhet av att arbeta med HPE Aruba-lösningar
Erfarenhet av att arbeta med Palo Alto-lösningar.
Erfarenhet av nätverk och/eller säkerhet i Cloudmiljöer.
Erfarenhet av teknisk pre-sale.
Aranyas erbjudande
Hos Aranya får du vara med och forma deras tillväxtresa, här kan du påverka, bidra och göra verklig skillnad. Din erfarenhet och input räknas från dag ett, samtidigt som du utvecklas och växer tillsammans med Aranya. Du blir en del av ett engagerat team där lärande, samarbete och passion för teknik står i centrum.Publiceringsdatum2026-03-30Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid, 100%.
Placering: Malmö.
Lön: Enligt överenskommelse.
Låter rollen som Network/Cyber Security Solutions Architect intressant? Skicka in din ansökan redan idag, vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
Aranya Kontakt
Quentin Sumner quentin@needo.se
