.NET-developer - Stockholm heltid

Modernera AB / Datajobb / Stockholm
2025-09-01


Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. www.modernera.se
På uppdrag av en kund söker vi nu en .NET-developer. Vår kund är ett pålitligt konsultbolag med kollektivavtal. Företaget består av ett trettiotal likasinnade personer som delar samma grundläggande positiva värderingar. Bolagets vision är att leverera de bästa talangerna och lösningarna av hög kvalitet. Bland företagets kunder finns bolag som Volvo, Ericsson, AstraZeneca, Husqvarna och CEVT.
Du kommer att jobba i trevliga lokaler i centrala Stockholm, med möjlighet att arbeta hemifrån.
I rollen som .NET-developer kommer du att arbeta med hela systemutvecklingsprocessen, från design till implementering, i utmanande projekt.

Publiceringsdatum
2025-09-01

Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av arbete som .NET-developer.
Du får:
En trygg anställning med kollektivavtal och generösa förmåner.
Möjligheten att arbeta med intressanta uppdrag.
Att bli en del av en kultur präglad av kreativitet och innovation.
En plats i en organisation med platt hierarki och öppen kommunikation.

Du kommer att bli anställd hos vår kund på heltid. Anställningen inleds med en sex månaders provanställning, som därefter övergår i en tillsvidareanställning. Tillträde: omgående.

Så ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se. Ange ".NET-developer - Stockholm heltid" i ämnesraden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: info@modernera.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Modernera AB (org.nr 556844-1124)
Hammarby kaj 10d (visa karta)
120 32  STOCKHOLM

Arbetsplats
Modernera AB

Jobbnummer
9486537

