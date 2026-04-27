.NET utvecklare till Knowit Solutions Örebro
2026-04-27
Hos Knowit i Örebro söker vi .NET-utvecklare med minst fyra års erfarenhet som vill vara med och bygga smarta, hållbara lösningar och samtidigt ha kul på vägen. Här får du kombinera teknik, kreativitet och samarbete i uppdrag som gör skillnad för både kunder och samhälle.
I rollen får du arbeta i moderna utvecklingsprojekt tillsammans med engagerade kollegor, där du kan ta lead, dela med dig av din kunskap och bidra till arkitektur, teknikval och implementation. Våra uppdrag spänner över flera branscher inom både offentlig och privat sektor, vilket ger dig möjligheten att utvecklas i den riktning du själv vill.
Vi arbetar i agila team där frihet, samarbete och lärande står i fokus. Du behöver inte kunna allt men vi tror att du trivs i miljöer där nyfikenhet och ansvar uppmuntras.
Tekniker vi gärna ser att du har (4års) erfarenhet av
• NET / C#
MS SQL / SQL Server
MVC eller Blazor
RabbitMQ eller andra meddelandeköer
Azure eller annan molnplattform
Det är inget krav att kunna allt, viktigast är att du vill fortsätta utvecklas och bidra med din kompetens i våra projekt.
Det här får du hos oss
Hos Knowit Örebro får du en arbetsplats där du kan påverka både din egen vardag och de tekniska lösningarna vi bygger. Du blir del av ett team med hög kompetens och stark gemenskap, där hjälpsamhet och kunskapsdelning är självklara delar av kulturen.
Om Knowit Örebro
Vi är en del av Knowit Solutions och arbetar med systemutveckling, cloud, integration och arkitektur. Som en del av Knowit-koncernen har vi över 4 000 kollegor i Norden, men i Örebro är det den lokala känslan, sammanhållningen och viljan att utvecklas tillsammans som präglar oss.
Ansökan Välkommen med din ansökan redan idag, rekrytering sker löpande. Vi genomför även bakgrundskontroll på slutkandidat. Har du frågor? Kontakta rekryteringsansvarig Carolina Jonsson carolina.m.jonsson@knowit.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knowit AB (Publ)
https://careersweden.knowit.se
702 11 ÖREBRO Arbetsplats
