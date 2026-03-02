.NET backend-utvecklare - Stockholm heltid
2026-03-02
Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. www.modernera.se
På uppdrag av en kund söker vi nu en .NET backend-utvecklare. Vår kund är ett snabbväxande teknik- och designkonsultföretag. Företaget tillför affärsvärde med digitala innovationer för en bättre slutanvändarupplevelse. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Stockholm och Lissabon. Företaget grundades 2017 och har ett 80-tal medarbetare.
Du kommer att jobba i trevliga lokaler i centrala Stockholm. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån.
Du kommer in i en snabbväxande, prestigelös och stöttande arbetsmiljö. Du får arbeta med nyutvecklingsprojekt där det finns utrymme för kreativitet och personlig utveckling. Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och stimulerande, med fokus på backendutveckling i .NET.Publiceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
• Minst 3 års erfarenhet av backendutveckling
• Goda kunskaper i .NET
• Kunskap om DevOps-principer och verktyg
• Förståelse för versionskontroll med GIT och erfarenhet av att arbeta enligt agila utvecklingsmetoder
• Relevant högskoleutbildning inom datavetenskap, informationsteknik eller motsvarande erfarenhet
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
• Goda kunskaper i Python
• Kunskap i Elasticsearch, MongoDB eller liknande dokumentdatabaser är önskvärt.
• Erfarenhet av Docker och Kubernetes är starkt meriterande
Du får:
• Kompetensutveckling
• Generöst friskvårdsbidrag
• Cykelförmån
• Pensionssparande
• Sjukförsäkring
• Flexibla arbetstider
• Jobbdator och valfri telefon
• Valfria hörlurar
• Kostnadsfria terminalglasögon och synundersökning
• En kultur präglad av trygghet och öppenhet
Du kommer att bli anställd hos vår kund. Heltid. Provanställning som övergår i en tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
. Skriv ".NET backend-utvecklare - Stockholm heltid" i ärenderaden.
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: info@modernera.se
