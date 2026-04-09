Nelly - Digital Marketing Manager
Infinity Human Resources Sweden AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-04-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infinity Human Resources Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Till NELLY - en av Nordens ledande e-handlare inom mode - söker vi nu en driven och erfaren Digital Marketing Manager. Rollen innebär stort fokus på SEM och paid social, i syfte att stärka vår marknadsföring och trafik. Här trivs du som utöver ett intresse för mode, också gillar att planera, optimera och analysera digitala insatser och kampanjer.
Dina arbetsuppgifterSom Digital Marketing Manager på NELLY spelar du en central roll i vår digitala marknadsföring. Du ansvarar för att driva och optimera våra kampanjer och vår ad spend inom SEM och paid social. Rollen ansvarar även för SEO, men störst fokus ligger på betald marknadsföring. Rollen har personalansvar för två heltidsanställda.
De plattformar vi använder idag är bland annat Meta, TikTok, Snapchat och Pinterest. Rollen kräver att du arbetar strukturerat och datadrivet för att maximera avkastningen på våra marknadsföringsinvesteringar. För att trivas bör du också ha ett naturligt intresse för vad som trendar i branschen och därtill identifiera nya tillväxtmöjligheter. Du rapporterar direkt till vår Chief Sales & Marketing Officer och arbetar nära både den övriga Sales-organisationen samt andra kommersiella avdelningar som Assortment och Creative Production.
Din profilFör att trivas i rollen tror vi att du har några års erfarenhet av att hantera SEM och Paid Social. Du är van vid att hantera Google Ads, Facebook Ads Manager och andra relevanta annonseringsplattformar. Du har starka analysfärdigheter och erfarenhet av att använda Google Analytics och liknande verktyg, därtill har du kunskap i optimeringsmetoder som bland annat A/B-tester. Du är kommunikativ och har förmågan att presentera data och insikter på ett tydligt, lättförståeligt och övertygande sätt. Du kan arbeta både självständigt och på egna initiativ, samtidigt som du gillar att samarbeta med kollegor och externa partners.
Vad vi erbjuderPå NELLY ser vi möjligheter, har ett business-mindset och trivs med förändring. Vi vill lära genom att göra, vi drivs av att förverkliga våra idéer och vi är redo att jobba för det vi tror på - och ha roligt under tiden. Vi erbjuder en kreativ och inspirerande arbetsplats där vi ständigt utmanar och skapar nya upplevelser i en öppen och transparent miljö där alla är delaktiga. Vi befinner oss i en stark tillväxtresa där vi ständigt utvecklar både sortimentet och vårt varumärke, och för rätt person är detta en möjlighet att växa i takt med bolaget. Med vårt nya huvudkontor i Göteborg kommer vi närmare stadens puls och stärker vår närvaro i en av Sveriges mest dynamiska affärsregioner. Varmt välkommen med din ansökan!
Kontakt och ansökanInfinity HR är framgångsrika i rekrytering av spetskvalitet till kulturstarka bolag och vår självklara partner i denna rekrytering. För mer info om tjänsten eller urvalsprocessen, vänligen kontakta: Emil Nilsson, Infinity, på telefon, 070-5591192Mårten Näsvall, Infinity, på e-mail; marten.nasvall@infinityhr.se
Anton Fredriksson, Infinity, på e-mail; anton.fredriksson@infinityhr.se
Välkommen att söka tjänsten genom att använda ansökningsformuläret nedan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity Human Resources Sweden AB
(org.nr 556783-3156)
411 42 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
HR Manager
Anton Fredriksson anton.fredriksson@infinityhr.se Jobbnummer
9844558