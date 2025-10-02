Nätverkstekniker inom Cisco
2025-10-02
Vi på Eccera är specialister inom IT och infrastruktur, vilket du säkert känner till! Vi arbetar med support, drift och nätverk och söker nu efter fler kunniga nätverktekniker inom Cisco - juniora som seniora - till uppdrag hos våra kunder i Stockholmsområdet. Vi söker efter dig som brinner för att ständigt utvecklas inom Cisco.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Arbetsuppgifter
Oavsett om du är senior eller junior är den övergripande rollbeskrivningen av din vardag som nätverktekniker problemlösare! Du kommer djupdyka i nätverksrelaterade problem av olika slag och komplexitet. Beroende på din erfarenhet och kompetens kan du bland annat arbeta nära kunden med konfigureringar eller i serverhallen. Möjlighet finns även att arbeta mer generellt med distribution mellan dessa miljöer.
Som nätverkstekniker arbetar du som tidigare nämnt främst med problemlösning, men du kommer även arbeta med felsökning, uppsättning och förvaltning inom ditt område. Att arbeta med DNS/DHCP är en del av din vardag, samtidigt som du även arbetar med VPN-lösningar, hur spännande låter inte det?
Är du precis som vi, någon som värdesätter säkerhet högt i alla olika slag? Bra, då har du möjlighet att arbeta med brandväggar, alltifrån felsökning, uppdatering och uppsättning! I och med att vi söker efter nätverkstekniker inom Cisco, kan du nog lista ut att du kommer arbeta med just brandväggar från Cisco!
Det krävs att du kan agera snabbt och tänka kvickt vid kritiska situationer, till exempel när det slår larm om att ett nätverk går, för vem kontaktas då om inte du som arbetar med NOC? Ja, du läste rätt! Vi söker även efter dig som arbetar som NOC-tekniker! Inom NOC kommer du svara på inkommande larm. Om det inte är ett nätverk som gått ner så kanske det är något annat nätverksrelaterat problem där din främsta arbetsuppgift är att isolera problemet.
Att arbeta som nätverktekniker inom Cisco kommer vara varierande, beroende på din erfarenhet och vilken av våra kunder du kommer arbeta hos.
Din profil och kvalifikationer
För att lyckas i rollen som nätverkstekniker ser vi att du är flexibel som person; du behöver vara redo för att ställa om till nya miljöer. Du har en god kommunikativ egenskap och kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Med ditt taktiska tankesätt har du förmågan att analytiskt optimera och planera. Vidare ser vi att du är en lagspelare som ser vikten av ett gott samarbete. Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av nätverk inom Cisco
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Erfarenhet av DNS/DHCP
Kunskap kring VPN-tunnlar, VPN-klienter
Erfarenhet av WAN
Erfarenhet av konfigurering av routrar, switchar och portar
Eftergymnasial utbildning inom nätverk eller annan relevant utbildning
Meriterande
CCNA-certifieringKörkortskrav
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
