Nätverkstekniker
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Supportteknikerjobb / Uppsala Visa alla supportteknikerjobb i Uppsala
2026-07-30
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IT-avdelningen
IT-avdelningen vid SLU söker en senior nätverkstekniker som vill bidra till en hållbar, levande och bättre värld.
Om jobbet
SLU satsar just nu mycket stort påatt bygga upp en modern infrastruktur för att stödja den viktiga forskningen, miljöanalysen och utbildningen som pågår inom vår verksamhet. Av alla pågående projekt är det största införandet av ett helt nytt, Cisco Catalyst SD- WAN-baserat, nätverk. Denna lösning, som ersätter det nuvarande, sträcker sig över hela landet och möjliggör en smartare och säkrare anslutning med inbyggd automatisering.
Det nya nätverket skall leverera säkra, robusta och kostnadseffektiva tjänster för alla inom SLU, vare sig det handlar om forskares IoT- applikationer, satellitförbindelser till SLU:s forskningsfartyg R/V Svea eller en kontorsanvändares utskrifter.
Rollen som senior nätverkstekniker innbär att
Arbeta operativt med design, planering och felsökning av datacenter, WAN och accessnätverk
Ansvara för nätverkets design och vidareutveckling
Ansvara för kontakt med nätverkets hård- och mjukvaruleverantörer
Delta och driva nätverksrelaterade projekt tillsammans med verksamheten
Översätta nätverksrelaterade krav till lösningsförslagPubliceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
Akademisk utbildning, företrädesvis inom systemvetenskap, datavetenskap eller annan civilingenjörsutbildning, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som SLU bedömer som relevant.
Flerårig arbetslivserfarenhet som nätverkstekniker eller motsvarande. Stor erfarenhet av operativt arbete med routing, switching, trådlösa nätverk samt felsökning av nätverk.
Hög kompetens inom design och implementering av datacenter- och accessnätverk för större organisationer.
Du kommunicerar väl på svenska och engelska, såväl i skrift som i tal.
SLU har många olika verksamhetsplatser över hela landet vilket gör att tjänsten kan innebära resor. B-körkort krävs därför.
Meriterande
Kunskap inom Cisco DNA, SDA, SDN,SD-WAN, ACI, ISE, FTD samt Ansible erfarenhet av IT-säkerhetsarbete (mycket meriterande)
Kunskap om automation inom nätverksteknik
Tidigare erfarenhet som konsult
Erfarenhet från arbete i offentlig verksamhet
Efter de grundläggande kvalifikationskraven kommer stor tonvikt att läggas på personliga egenskaper och personlig lämplighet.
Vem är du?
Du är en erfaren, driven, lyhörd och nyfiken nätverkstekniker som vill arbeta med den senaste tekniken. Du är en engagerad teamspelare som gärna stöttar dina kollegor. Du har en förmåga att förklara komplicerad teknik påett enkelt och pedagogiskt sätt, lika lätt som du för en djuplodande teknisk diskussion med en leverantör. Som person är du även uppfinningsrik, nytänkande, självgående och strukturerad. Du har en samarbetsorienterad grundinställning och motiveras av förbättringsarbete, samt är du van vid att arbeta i projektform.Om företaget
IT-avdelningen är en gemensam funktion för hela SLU och förser organisationen med långsiktigt hållbar infrastruktur för data- och telekommunikation. Detta innefattar såväl service som olika tjänster, systemutveckling och IT-relaterad verksamhetsutveckling, systemförvaltning, systemdrift, AV-stöd, utbildning och stöd till användare. Aktuella utmaningar handlar om upprustning av nätverket, lagring och tillgängliggörande av data, molntjänster och digitalisering.
SLU:s IT-avdelning är involverade i varierade och utvecklingsinriktade forskningsprojekt, alltifrån viltspårning till system för SLU:s nya forskningsfartyg. I många av projekten är IT ett viktigt verktyg för att nå framgång, vilket ställer krav på kreativitet kring nya lösningar, men också erfarenhet kring standardisering och effektivisering.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering
Uppsala
Anställningsform
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-08-27.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Gruppchef
Marie-Louise Atterhag marie-louise.atterhag@slu.se +4618671535 Jobbnummer
10016138