Nätverkstekniker
2026-05-04
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Tekniska serviceförvaltningen är Trelleborg kommuns möjliggörande förvaltning. Vi är en trygg, säker och värdeskapande resurs som arbetar proaktivt, effektivt och hållbart tillsammans med de som bor, verkar och vistas i Trelleborgs kommun. Förvaltningens fem avdelningar har inom olika områden det övergripande ansvaret för att planera, förvalta och utveckla det offentliga rummet. Detta gör vi till exempel genom att sköta om kommunens allmänna platser, avfallshantering- och avloppshantering, vattenförsörjning och infrastruktur. Vi levererar också interna tjänster såsom drift och underhåll av kommunens anläggningar, lokalvård, systemförvaltning och IT-stöd.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
På digitaliserings- och IT avdelningen är vi cirka 40 medarbetare som arbetar för att leverera bästa möjliga IT-tjänster och lösningar för hela organisationen. Enheten IT-drift består av 10 medarbetare och har ett brett ansvar för IT-infrastruktur och systemdrift i kommunkoncernen.
Dette er tjänsten för dig som vill ta en ledande teknisk roll i att utveckla och framtidssäkra en modern nätverks- och säkerhetsplattform? Vi söker dig som kombinerar djup nätverkskompetens med förmåga att tänka arkitektur, driva förbättringar och skapa robusta lösningar i en miljö med höga krav på tillgänglighet och säkerhet.
Som nätverkstekniker är du en nyckelperson i den tekniska utvecklingen av kommunens nätverk. Du arbetar både operativt och strategiskt med drift, utveckling och förbättringar av infrastrukturen där du förväntas bidra med tekniskt ledarskap, struktur och riktning.
Du arbetar i en komplex miljö där redundans, segmentering, säkerhet och förändringsdisciplin är centralt. Rollen innebär att du driver och kvalitetssäkrar förändringar, i nära samarbete med kollegor inom IT-drift och andra intressenter.
I rollen ingår att du tar tekniskt helhetsansvar för delar av nätverksplattformen, inklusive design, standarder, livscykel och förbättringsplaner. Du arbetar med routing och switching, nätverksutrustning och IT-kommunikation samt driver utvecklingen av infrastrukturen. Du leder, strukturerar och genomför förändringar i IT-miljön från planering och riskbedömning till genomförande och uppföljning. Du stärker nätverkssäkerheten genom segmentering, säkra konfigurationer och brandväggsarbete. Arbetet innebär att du arbetar med övervakning, incidenthantering samt rotorsaksanalys och föreslår förebyggande åtgärder. Du säkerställer hög kvalitet i dokumentation, bland annat i IPAM-system och nätverksdokumentation. I din roll fungerar du som teknisk rådgivare i projekt samt samverkar med externa leverantörer. Du bidrar även till kompetenshöjning i teamet genom kunskapsdelning, granskning av förändringar och vägledning i designval.
Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet. Du har mycket goda kunskaper inom nätverk och säkerhet, inklusive routing/switching och brandväggar, samt dokumenterad erfarenhet av förändringsarbete och projekt, gärna enligt ITIL. Du har även flerårig erfarenhet inom nätverk och säkerhet på senior nivå.
Tjänsten kräver B-körkort för manuellt växlad bil.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Aruba och HPE-produkter, brandväggshantering i en större IT-miljö samt Linux i driftmiljö.
Uppdraget som nätverkstekniker kräver att du är trygg i din tekniska kompetens och trivs med att ta ansvar för helhet, kvalitet och framdrift. Egenskaper som att vara självgående, noggrann och säkerhetsmedveten samt att dokumentering av ditt arbete konsekvent är viktiga i denna tjänst. Vidare behöver din kommunikativa förmåga vara på ett sätt som fungerar för både med tekniker och verksamhetens medarbetare.
Säkerhet och anställning
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap samt säkerhetsprövning och registerkontroll.
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
231 45 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, tekniska serviceförv, avd. digitalisering och IT, drift Kontakt
Filip Fryklund filip.fryklund@trelleborg.se 0410-733000 Jobbnummer
