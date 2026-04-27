Nätverkstekniker
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Göteborg
2026-04-27
Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik - från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner - alltid med människan i centrum.För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Vi stärker nu upp vårt infrastrukturteam med en nätverkstekniker som vill arbeta både strategiskt och operativt med våra kunders nätverks- och säkerhetslösningar.
Du utgår från Göteborg och arbetar främst mot kunder på västkusten och i Norge. Rollen innebär både projekt, förändringsarbete och löpande tekniskt ansvar i befintliga miljöer.Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Dina arbetsuppgifter
Som nätverkstekniker hos oss är du delaktig genom hela livscykeln - från uppstart och design till implementation, förändringar och förvaltning. Det här är en roll för dig som vill arbeta hands-on, inte bara rita lösningar.
Du kommer bland annat att:
Designa och dimensionera nätverkslösningar
Konfigurera och implementera switchar, routrar och brandväggar
Genomföra förändringar i befintliga driftmiljöer
Arbeta med felsökning och incidenthantering vid behov
Säkerställa stabil och säker drift hos kund
Delta i tekniska dialoger och rådgivning
Rollen är tekniskt operativ - du arbetar nära lösningen och tar ansvar för att den fungerar i praktiken.Publiceringsdatum2026-04-27Profil
Vi söker dig som har cirka 3-5 års erfarenhet inom nätverk och känner dig trygg i både förändringsarbete och driftmiljöer. Du är tekniskt engagerad, tar ansvar för dina leveranser och trivs i en roll där du får kombinera problemlösning med kundkontakt. Du är flexibel och organiserad, tycker om att planera ditt arbete och arbetar strukturerat även under perioder med flera parallella uppgifter.
Du har erfarenhet av:
Routing & switching (VLAN, OSPF, BGP eller liknande)
Brandväggar och nätverkssäkerhet
LAN, WAN och VPN
Konfiguration och implementation i produktionsmiljö
Felsökning och incidenthantering
Det är meriterande om du har certifieringar (t.ex. CCNA/CCNP) eller erfarenhet från konsultverksamhet.
B-körkort är en fördel då resor till kunder förekommer.
Vad vi erbjuderPå Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Regional Manager
Mathias Gyllander mathias.gyllander@eccera.com +46734159368 Jobbnummer
9878654