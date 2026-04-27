Nätverkstekniker
2026-04-27
Vill du vara med och bygga, utveckla och säkra framtidens kommunikationsnät? Nu söker vi Nätverkstekniker som vill arbeta i ett teknikintensivt och framåtlutat team, där du får en nyckelroll i både nybyggnation och migrering av fibernät.
Du blir en del av ett team som arbetar med ett av Sveriges snabbast växande nätverk. Uppdraget omfattar både nybyggnation, drift och underhåll med särskilt fokus på att:
Migrera nya fibernät från vunna avtal
Avveckla (de-migrera) nät från avtal som löpt ut
Arbeta strukturerat och nära teamet för att säkerställa hög kvalitet och stabil leverans
Teamet präglas av tydlig riktning, samarbete och ett gemensamt ansvar för resultatet - varje dag.
DIN PROFIL
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning med inriktning mot nätverk eller motsvarande. Du har ett genuint intresse för nätverk och en stark vilja att utvecklas i rollen. Du är i början av din karriär, eller har arbetat några år som Nätverkstekniker, och motiveras av att lära dig mer och växa över tid. Utöver det ser vi att du har:
Erfarenhet av nätverk och kommunikation
Mycket goda kunskaper inom:
Router- och switchteknik (Cisco, Huawei, Extreme)
Internetteknik och skalbara nät
WAN-teknik
Nätverksteknisk felsökning
Switchteknik
Office 365 (framför allt Excel)
Svenskt medborgarskap
Certifieringar eller motsvarande kunskap inom CCNA/CCNP Routing & Switching är starkt meriterande.
Som person ser vi att du:
Är en ödmjuk lagspelare och kommunikativ
Har en stark samarbetsförmåga och trivs i team
Är lösningsorienterad och gillar tekniska utmaningar
Tar ansvar och bidrar till både teamets och leveransens framgång
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av migrering av kommunikationsoperatörsnät (KO-nät)
Fördjupade kunskaper inom:
Internetteknik för globala nät
Brandväggsteknik och cybersäkerhet
Persondatorteknik
Operativsystem med GNU/Linux och nätverkstjänster (Konfiguration inom Linux)
IP-telefoni, QoS och trådlösa nätverk
Uppdragets start: 2026-08-01 Uppdragets placering: 5 dagar/veckan på kontoret i Uppsala, nära Centralstationen
OM WISE IT
Wise IT är specialister på rekrytering, konsultlösningar och strategisk kompetensmatchning inom IT och tech. Teknik förändras snabbt , men med rätt person på rätt plats får du kontroll på framtiden. Vi matchar människor med skarp teknisk kompetens och förmågan att förstå helheten. Resultatet? IT som fungerar i praktiken, inte bara i teorin. Vi ser till att du inte bara följer utvecklingen utan driver den.
NÄR DU BLIR EN AV OSS
Som konsult hos Wise blir du en del av ett sammanhang där vi värdesätter både din trygghet och din utveckling. Vi erbjuder marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och kollektivavtal - för oss är inget viktigare än att du känner dig trygg i din anställning.
Från dag ett på ditt konsultuppdrag får du möjlighet att utvecklas, utmanas och påverka framtidens arbetsplatser - tillsammans med engagerade kollegor, och med oss som ständigt bollplank. Oavsett var du befinner dig i karriären ska rollen som konsult ge dig erfarenheter, kunskaper och inspiration inför nästa steg.
Välkommen till Wise - en värld full av möjligheter!
DIN ANSÖKAN // TALENT SPEAKS LOUDER
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Sharmin.atroushi@wise.se
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7621577-1967418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Group AB
Uppsala Central Station
753 21 UPPSALA
