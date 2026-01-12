Nätverkstekniker
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker två nätverkstekniker för ett uppdrag inom energisektorn där du blir en del av ett team som ansvarar för operativ drift och vidareutveckling av organisationens datakommunikation. Rollen innebär arbete med nätverksinfrastruktur samt routing- och switchingmiljöer kopplade till kontorsnät, i nära samverkan med förvaltningsledning och övervakningsfunktion.
Du får ett brett ansvar från incidenthantering och förändringsarbete till kravställning, tester, dokumentation och IT-säkerhetsrelaterade frågeställningar.
ArbetsuppgifterHantera incidenter och problem genom analys, felsökning och åtgärd, samt bidra till instruktioner och rutiner för incidenthantering.
Agera specialist och primär kontakt för systemspecifika frågor samt ge stöd till andra system, verksamhet och externa parter.
Hantera beställningar enligt etablerade processer och genomföra ändringar i enlighet med IT:s förändringsprocess, inklusive underhåll och uppgraderingar.
Stödja teknisk kravspecificering och ta fram förslag på tekniska lösningar vid ny- eller vidareutveckling av system och/eller IT-tjänster.
Bidra i tester, exempelvis funktionstester vid felsökning eller vidareutveckling.
Säkerställa god förvaltningsdokumentation tillsammans med teamet, exempelvis nätverksritningar, systemdokumentation och driftrutiner.
Arbeta med IT-säkerhetsfrågor för att säkerställa konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet enligt krav från IT-säkerhetsfunktion.
KravErfarenhet av nätverksinfrastruktur med fokus på routing och switching i en operativ driftsmiljö.
Erfarenhet av incident- och problemhantering i samverkan med övervakningsfunktion.
Erfarenhet av förändringshantering/ändringsarbete enligt etablerade IT-processer.
Förmåga att ta fram och underhålla teknisk dokumentation såsom nätverksritningar, systemdokumentation och driftrutiner.
Förståelse för IT-säkerhetskrav kopplat till konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att bidra i teknisk kravställning och ta fram lösningsförslag för IT-tjänster.
Erfarenhet av att medverka i tester i samband med felsökning eller vidareutveckling.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
