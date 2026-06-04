Undersköterska/vårdbiträde i sommar på Smedbyhof, Upplands Väsby
Kavat Vård AB / Undersköterskejobb / Upplands Väsby Visa alla undersköterskejobb i Upplands Väsby
2026-06-04
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Trevliga kollegor, fina lokaler, mycket utevistelse med våra boende - Kom och jobba på Smedbyhof i sommar. Vi söker fortfarande 2 personer med erfarenhet från äldreboende.
Om Kavat Vård Kavat vård erbjuder äldreboende med olika inriktning och profil. Våra verksamheter finns i kommuner i Stockholms län som infört valfrihetsreformer.
Vi tror på individens rätt att välja och vill erbjuda tydliga koncept, som bl.a. djur & natur, hotellkoncept, All inklusive, Må-bra och/eller språkprofil.
Krögaren och Muraren är två äldreboenden i centrala Rimbo där man som boende har möjlighet att flytta in med sitt husdjur. Verksamheterna har totalt 46 platser och vi har både demens och somatik. Vi söker dig med höga krav på service och bemötande och som vill ge det där "lilla extra" till våra boende.
Att arbeta på Kavat Vård Det är våra medarbetare som är Kavat Vård!
På Kavat Vård får du som medarbetare möjlighet och stöd att utvecklas och växa. Vårt mål är att du som medarbetare ska kunna utvecklas och göra karriär inom Kavat Vård.
Vi arbetar tillsammans för en god arbetsmiljö som ger dig möjlighet att få ihop livet med jobb, familj och fritid.
Vi på Kavat Vård är kända för att vara snabbfotade och nytänkande. Hos oss får du möjlighet att ta egna initiativ, vara med och påverka- och utveckla ditt eget arbete.
Vi söker nu sommarvikarier med erfarenhet av äldreomsorg. Hos oss kan du önska hur du vill arbeta om du har speciella önskemål.
Arbetsuppgifter På Kavat vård har vi en stark gemenskap och tillsammans strävar vi efter att varje dag leva upp till våra värderingar i såväl mötet med boende som i ledarskap och medarbetare. I rollen som undersköterska planerar du och dina kollegor arbetsdagen utifrån de boendes individuella behov och önskemål. Att skapa hemkänsla och en meningsfull vardag för de boende är viktiga delar i arbetet.
Kvalifikationer Vi söker dig som är undersköterska eller vårdbiträde som har erfarenhet av att arbeta i äldreomsorgen. Vi lägger stor vikt vid bemötande, kommunikation, kontaktmanskap, därför är det mycket viktigt att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift.
All vår dokumentation sker i journalsystemet Safe Doc, en god datorkunskap/datorvana är därför nödvändig.
Bakgrundskontroller Vi genomför bakgrundskontroll på alla personer innan anställning erbjuds.
Ansökan Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Har du ytterligare frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Verksamhetschef Sofie Ewerborg Tel 08-128 318 50
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Kavat vårds ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7265832-2037046". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kavat Vård AB
(org.nr 556702-2511), https://jobb.kavatvard.se
Ryttargatan 276 (visa karta
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194 71 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Kavat vård Jobbnummer
9948707