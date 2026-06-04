Sommarjobb 2026 på Höga Kusten Kajak
Alta Costa AB / Resevärdsjobb / Kramfors Visa alla resevärdsjobb i Kramfors
2026-06-04
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Höga Kusten Kajak (se hogakustenkajak.se) behöver förstärkning för verksamheten under del av sommaren 2026 – paddling i Ångermanälven och Höga Kusten.
Vi behöver en sommarjobbare som i första hand ska kunna fungera som hjälpledare på kajakturer med ofta ganska oerfarna gäster/kunder. Du kommer då att jobba tillsammans med erfaren ledare, och behöver från början inte vara "expert" på kajak, du lär dig mer under tiden. Däremot är det mycket viktigt att du själv har god vattenvana och simkunnighet. Du kommer även att behöva kunna köra ut med eller hämta kunder och deras kajaker vid olika platser på Höga Kusten, ibland med släpvagn. Körkort B är därför nödvändigt, liksom att du trivs med att ha med människor att göra. Då även utländska kunder kan förekomma behöver du kunna engelska någorlunda. Iordningställande av kajaker och utrustning ingår också, och under tider med färre kajakkunder ingår även underhållsarbete på byggnader och lite enklare skogsarbete i arbetet. Tiden vi behöver dig är främst vår högsäsong c:a mitten juli-mitten augusti, men exakta datum är förhandlingsbara.
Basen för verksamheten är en naturskön vik i Ångermanälven nära Höga Kusten-bron. Möjlighet att bo på platsen kan diskuteras, liksom anställningsform (ersättning per timme eller fast månadslön).
Om du tycker detta låter intressant, att få tillbringa många av sommarens fina dagar på vattnet i underskön natur, och dessutom få betalt! - så kontakta oss, gärna så fort som möjligt, men senast 20:e juni vill vi ha din ansökan. Välkommen!
Höga Kusten Kajak
Lars Blad (ägare och VD)info@hogakustenkajak.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
E-post: info@hogakustenkajak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOMMARJOBB 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alta Costa AB
(org.nr 556765-7217) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höga Kusten Kajak Kontakt
Lars Blad info@hogakustenkajak.se Jobbnummer
9948720