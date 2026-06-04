Vi söker morgonpigga frukostserviser!
RA Hospitality i Göteborg AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-06-04
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Vill du bli stadens härligaste morgonstjärna? ☕️☀️
Är du en person som studsar ur sängen med ett leende och älskar doften av nymalet kaffe? Vill du vara den första personen våra gäster möter och ge dem den absolut bästa starten på dagen? Då är det dig vi letar efter!
Tjänsten är en behovsanställning och förutsätter att du har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier, eget företag eller annat arbete.
Just nu söker vi på RA Hospitality fler passionerade frukostproffs till vårt glada team. Vi erbjuder en fartfylld och social arbetsmiljö där tempot är högt, gemenskapen stark och där arbetsdagen är slut lagom till att resten av världen hunnit få upp farten. Vi jobbar med allt från à la carte-frukost till buffeservering och frukostvärdar.
Vem är du?
Vi tror att du är en positiv person som trivs i rampljuset. Du ser vad som behöver göras innan det ens har hänt och du hanterar tre tallrikar i taget med samma självklarthet som du sprider god energi runt dig.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från matsalsarbete eller restaurangskola – du kan hantverket!
Är en naturlig "doer" som trivs när det händer mycket samtidigt.
Är nyfiken, utåtriktad och sätter stolthet i att ge service i världsklass.
Meriterande: Om du har koll på kassasystem och har arbetat med baristamaskin tidigare
Vilka är vi?
Hos oss hamnar du i trygga händer. Vi på RA Hospitality består av ett team med mångårig erfarenhet från besöksnäringen. Vi vet vad som krävs för att skapa en riktigt bra arbetsplats och vi ser fram emot att välkomna dig till gänget!
Är du vår nästa stjärna? Skicka in din ansökan redan idag!
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
🌟 Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
📅Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
🎈Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
🏋️♀️ Friskvård och förmåner – Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
🎓 Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
💙 Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Bergen. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7849228-2037071". Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Södra Vägen 67 (visa karta
)
412 54 GÖTEBORG Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Kontakt
Emelie Mattsson emelie.mattsson@rahospitality.se Jobbnummer
9948721