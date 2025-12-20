Nätverksspecialist till GDM
2025-12-20
Har du en gedigen bakgrund inom nätverk och kommunikation och vill ligga i framkant gällande senaste tekniken inom ditt område? Hos GDM får du bidra med din expertis för att forma framtidens nätverkslösningar i komplexa datacenter- och kundmiljöer. Vi arbetar med löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som nätverksspecialist kommer du att spela en avgörande roll i att utveckla, implementera och underhålla komplexa nätverksmiljöer. Du kommer tillhöra ett team som idag är 5 personer, här finns både senior kompetens och en öppen kultur där man stöttar, delar kunskap och utvecklas tillsammans.
Du erbjuds
• Att vara en del av ett företag som värderar medarbetarna högt och har en enastående arbetsmiljö
• Möjlighet att påverka och ta ansvar för nätverksområdets fortsatta utveckling
• En varierad vardag där du skapar ett stort värde såväl internt som för kunderna
• En trygg anställning med goda förmåner
Dina arbetsuppgifter
I rollen som nätverksspecialist kommer du att arbeta med komplexa och stora nätverksmiljöer. Du arbetar både strategiskt och operativt - från analys och planering till implementation, migrering och drift. Du kommer att arbeta med allt från datacenter till kundnära lösningar, ofta i samarbete med andra specialister inom drift, moln och säkerhet.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Nätverksdesign och IP-planering
• Switch-konfiguration
• Brandväggskonfiguration
• Att vara expert i forum och beslut kopplade till nätverk och infrastruktur
• Att säkerställa förbättringar och stabilitet i befintliga tjänster
VI SÖKER DIG SOM
• Har flerårig arbetslivserfarenhet inom nätverk och kommunikation
• Har djup kompetens inom routing, switching och brandväggar
• Är van att arbeta i större nätverksmiljöer och gärna erfarenhet av datacenter
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt, då båda språken används i arbetet
• Innehar B-körkort då resor kan förekomma i arbetet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av publika moln, exempelvis Azure eller AWS
• Erfarenhet av IT-säkerhet med fokus på nätverk och kommunikation
• Certifieringar inom nätverk
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Stabil
• Ansvarstagande
Övrig information
• Bakgrundskontroll kommer att genomföras före anställning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
GDM är ett snabbt växande IT-företag med huvudkontor i Sundsvall och verksamhet på flera orter. De består av cirka 120 medarbetare och är sedan 2024 en del av Aderian Group - en samling ledande lokala IT-bolag runt om i Sverige. GDM arbetar för att förenkla sina kunders IT-vardag och strävar efter att vara bäst i landet på funktionell IT, med särskilt fokus på infrastruktur, drift, support och AI. Läs gärna mer på www.gdm.se. Ersättning
