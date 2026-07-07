Nätverksspecialist
Zitac Consulting AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-07-07
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Som konsult inom IT-infrastruktur/ IT-säkerhet kommer du att medverka i och leda spännande uppdrag till medelstora, stora företag och organisationer inom ett kraftigt växande område – såväl i Sverige som i hela Norden. Du får möjligheten att utforma din roll tillsammans med oss och blir en del av ett erfaret och engagerat team.
Din roll i teamet
Vi erbjuder marknadsledande och innovativa IT-säkerhetslösningar anpassade efter kundernas behov. Du kommer tillsammans med övriga i teamet och våra partners arbeta med framför allt pre-sale och kundimplementeringar med goda möjligheter att själv påverka och forma dina arbetsuppgifter. Samtliga medarbetare oavsett roll ska sträva efter att bli specialist och ledande inom sitt område.
Vi använder oss av en mängd olika leverantörer både hårdvarumässigt och mjukvarumässigt. Vi ser en stor möjlighet att växa tillsammans med våra leverantörer kommande år. Inte minst tack vare vårt väletablerade samarbete med t.ex. Fortinet, vars expansion och framgång i Norden kommer ge oss många intressanta möjligheter.
Vem är du och vilka meriter har du?
Precis som vi, tycker du att det är viktigt att trivas och ha kul på jobbet. Du söker spännande och tekniskt komplexa utmaningar och vill vara en del av ett inspirerande och roligt team. Som person brinner du för teknik är serviceorienterad och har god analytisk förmåga. Konsultrollen innebär ofta direkt kontakt med kund så det är viktigt att du är utåtriktad och bra på att underhålla relationerna med våra kunder.
Vi ser gärna att du har arbetat med eller är utbildad i området IT-infrastruktur från tex Fortinet, Palo Alto, Cisco eller från motsvarande leverantör och förstår grunderna i tex IPv4, routing, switching och nätverk men även kanske har erfarenhet av IT-säkerhet (inget krav) som tex PEN-testing, säkerhetsanalyser, klientskydd, Email-, Cloud- eller Web applikations säkerhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8030353-2090136". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zitac Consulting AB
(org.nr 556638-7139), https://zitac.teamtailor.com
Gustavslundsvägen 137 (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Zitac Jobbnummer
9995514