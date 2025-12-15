Nätverksspecialist
2025-12-15
För en kund i Stockholm söker vi nu en Nätverksspecialist som vill arbeta i en tekniskt avancerad miljö där nätverket är en affärskritisk del av helheten. Här får du en roll med både bredd och djup, där fokus ligger på stabilitet, säkerhet och långsiktig utveckling av nätverksinfrastrukturen.
Uppdraget passar dig som trivs med ansvar, gillar att lösa komplexa problem och vill vara delaktig i både daglig drift och strategiska förändringsinitiativ.
Om uppdragetI denna roll blir du en central del av kundens IT-organisation och arbetar nära både interna team och andra tekniska specialister. Du ansvarar för att nätverksmiljöerna fungerar tillförlitligt i vardagen, samtidigt som du bidrar med idéer och lösningar för att förbättra och modernisera infrastrukturen över tid.
Arbetet är varierat och omfttar allt från felöskning och övervakning till planering och genomförande av större förändringar. Du kommer även att delta i projekt som rör uppgraderingar, migreringar och vidareutveckling av nätverksplattformar, med fokus på robusta och skalbara lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa drift och prestanda i nätverksmiljöer
Analysera och felsöka nätverksrelaterade incidenter
Medverka i design och vidareutveckling av nätverksinfrastruktur
Delta i projekt inom migrering, uppgradering och modernisering
Arbeta med tillgänglighet, redundans och säkerhetslösningar
Vi tror att du har:
Erfarenhet av arbete med LAN, WAN, WLAN och datacenternät
God kompetens inom felsökning, övervakning och trafikanalys
Kunskap om nätverkssäkerhet, segmentering och VPN
Erfarenhet av att driva eller delta i nätverksrelaterade projekt
Vana av lösningar för hög tillgänglighet, failover och redundans
Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta i större eller mer komplexa IT-miljöer, gärna kompletterat med certifieringar inom nätverk och/eller IT-säkerhet. Det är också en fördel om du har arbetat med framtidssäkrade och skalbara nätverkslösningar där långsiktig hållbarhet och utveckling har varit i fokus.
Som person är du analytisk och lösningsorienterad, med ett genuint intresse för nätverk och teknikens möjligheter. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina leveranser och har ett öga för både detaljer och helhet. Samtidigt trivs du i samarbete med andra, delar gärna med dig av din kunskap och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med både kollegor och kunder. Du är nyfiken, vill fortsätta utvecklas i din roll och motiveras av att arbeta långsiktigt med stabila, säkra och välfungerande lösningar.
Start: Omgående start med hänsyn till uppsägningstid. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare
Placeringsort: Stockholm
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Detta är ett heltidsjobb.
