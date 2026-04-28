Nätverksarkitekt
Åre Kommun, Innovation, digitalisering och teknologi InDiTe / Supportteknikerjobb / Åre Visa alla supportteknikerjobb i Åre
2026-04-28
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre Kommun, Innovation, digitalisering och teknologi InDiTe i Åre
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens nätverk i fjällvärlden? Vill du arbeta strategiskt med arkitektur, säkerhet och design i storskaliga nätverksmiljöer och samtidigt göra verklig samhällsnytta?
Åre kommuns IT-enhet söker nu en nätverksarkitekt som vill ta ett helhetsansvar för kommunens kommunikationsnät och vara med och utveckla en robust, säker och skalbar IT-infrastruktur.
Som nätverksarkitekt hos oss är du den tekniska spetsen inom nätverk. Du äger arkitekturen endtoend och har ett avgörande inflytande över hur våra nät designas, utvecklas och säkras både idag och imorgon. Du arbetar i en komplex miljö med många verksamheter, sajter och användare, där tillgänglighet, säkerhet och skalbarhet är affärskritiska. Rollen är både strategisk och operativ, med stort förtroende och mandat.
Ditt uppdrag:
Du ansvarar för design, förvaltning och vidareutveckling av Åre kommuns samtliga kommunikationsnät, bland annat genom:
• Arkitektur, design och förvaltning av virtuella och fysiska brandväggar
• Arkitektur, design och förvaltning av virtuella och fysiska switchar
• Utforma nya och vidareutveckla befintliga nät i takt med att verksamheten förändras
• Fungera som senior rådgivare och expertstöd vid störningar, förändringar och tekniska vägval
• Bidra aktivt i utvecklings- och förändringsprojekt, från idé till implementationKvalifikationer
Vi söker dig som är en erfaren nätverksarkitekt med djup teknisk kompetens och ett starkt säkerhetsfokus. Du är van vid att arbeta strukturerat, långsiktigt och med arkitektur som grund.
• Vi ser att du har minst 7 års erfarenhet av kvalificerat nätverksarbete i större och komplexa ITmiljöer
• Djup erfarenhet av LAN, WAN, WLAN, SDWAN, APN, DNS och DNSSEC
• Ett tydligt segmenterings- och säkerhetstänk (zero trustperspektiv är meriterande)
• Erfarenhet av miljöer med många sajter och användare
• Dokumenterad vana av marknadsledande produkter såsom men ej uteslutande Cisco, HPE Aruba, Fortinet och NetGate
• Mycket goda kunskaper i Windows och Linux
• Mycket god förmåga att kommunicera tekniska lösningar på både svenska och engelska
• Du har en dokumenterad kompetensnivå motsvarande CCNP (https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccnp)
och det är meriterande om du har den eller andra tillverkares motsvarande certifiering.
För oss är inte bara din tekniska nivå viktig utan även hur du tar dig an ditt uppdrag. Som person är du:
• Analytisk, lösningsorienterad och trygg i komplexa miljöer
• Professionell, ansvarstagande och samarbetsinriktad
• Nyfiken, utvecklingsdriven och tycker om att tänka nytt
• En person som gillar att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
CV och personligt brev önskas
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Krav på svenskt medborgarskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning tas.
Tjänsteort är Jämtland. Distansarbete är tillåtet när arbetsuppgifterna tillåter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320554".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494)
Järpen (visa karta
)
837 22 ÅRE
Arbetsplats
Åre Kommun, Innovation, digitalisering och teknologi InDiTe
IT-Chef
Johan Pettersson johan.pettersson@are.se 064716100
9878893