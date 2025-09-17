Naturvårdsspecialist
2025-09-17
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
SCA Skog AB
Ett hållbart arbetsliv
Vill du arbeta i en omväxlande roll med många kontaktytor där dina dagar spenderas både i skogen på kontoret? Har du kunskaper gällande frågor kring natur, miljö och biologisk mångfald? Då kan rollen som naturvårdsspecialist vara rätt för dig.
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt så kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Varmt välkommen med din ansökan till rollen som naturvårdsspecialist!
Din nästa utmaning
I rollen som naturvårdsspecialist ansvarar du för att sköta SCAs skogar för ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk med hänsyn till miljön och biologisk mångfald. För att bidra till SCAs utveckling samverkar och kommunicerar du med myndigheter, naturvårdsorganisationer och internt inom företaget för att vi tillsammans ska kunna bli bättre. Du är en nyckelperson i arbetet med att både försörja våra industrier med råvara och att bevara våra högsta naturvärden i SCAs egna innehav.
Du ingår i en grupp av naturvårdsspecialister och skötselansvariga där ni genom stöd och utbildning till övrig organisation inom SCA Skog är direkt med och bidrar till att vi tillsammans når uppsatta mål rörande hållbarhet, naturvård och möjlighet till avverkning. Du kommer att verka inom Sollefteås flödesområde med placering på kontoret i Sollefteå, Härnösand, Bollstabruk, Ramsele eller Hammarstrand.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort naturvårdsintresse och känner engagemang för naturvårdsfrågor såväl som skogsbrukets möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. Vidare trivs du i situationer där du coachar och utbildar medarbetare inom området. I rollen kommer du samverka med många kontaktytor, både inom och utanför organisationen.
Vi lägger därmed stor vikt på dina personliga egenskaper, så som förmågan att kommunicera, samarbeta och genom struktur kunna engagera dig och arbeta med flera olika frågor. För att trivas i rollen ser vi att du:
* Har en akademisk utbildning som biolog eller en skoglig utbildning med fördjupning inom ekologi
* Har några års arbetslivserfarenhet av skogligt arbete, kanske kommer du från arbete inom en myndighet
* Har B-körkort
* Behärskar svenska då språket används i det daglia arbetet
Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling, till att ta ansvar och till att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv.
Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar och de produkter vi sätter på marknaden bidrar med en klimatnytta större än utsläppen från Sveriges alla personbilar under ett år. Vi tar vara på precis varje del av de träd som vi avverkar och producerar produkter från skogen som bidrar till att motverka klimatförändringarna. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta Mikael Thybeck, områdeschef, mikael.thybeck@sca.com
.
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta Victoria Vikman, HR Specialist Rekrytering, victoria.vikman@sca.com
.
Facklig företrädare är
* Unionen: Malin Stattin, malin.stattin@sca.com
* Akademikerna: Erik Forsberg, erik.forsberg@sca.com
