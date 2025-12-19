Naturvårdshandläggare/samordnare
2025-12-19
Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och samordnar det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som bland annat avser miljö- och naturvård, landsbygd, samhällsplanering, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och kulturmiljö. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. I vårt arbete värnar vi om rättssäkerhet, öppenhet, likabehandling och god service. Länsstyrelsen i Hallands län har sitt kontor i centrala Halmstad och vi är idag ca. 230 anställda. För mer information se vår webbplats, www.lansstyrelsen.se/halland.
Naturvårdsenheten består idag av drygt 50 medarbetare som arbetar inom olika sakområden.
I enhetens uppdrag ligger att nå miljökvalitetsmålen och bidra till en hållbar utveckling i länet. Enheten har bland annat uppdrag att skydda natur, förvalta länets naturreservat och Natura 2000-områden, värna vattenkvaliteten, förvalta rovdjur samt att göra åtgärder för hotade arter. Enheten stöttar också övriga enheter på länsstyrelsen med naturvårdskompetens.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer i första hand vara att samordna arbetet med marint skydd i Västerhavet åt Havs- och vattenmyndigheten. Man ska leda och stödja arbetet med framtagande och implementering av mätbara mål för ekologisk representativitet, konnektivitet och funktionalitet. Man ska även samordna och leda det regionala förvaltningsrådet i Västerhavet. Uppdraget utgör drygt 50 % av en heltidstjänst.
Utöver det arbetet ingår i tjänsten att arbeta med uppgifter inom EU:s Naturrestaureringsförordning. Under 2026 kommer det troligen innebära kartering av livsmiljötyper i skyddade områden, samt statusbedömning av områdena. Men man behöver vara öppen för att arbetsuppgifterna kan ändras beroende på vilka uppdrag som kommer från de centrala myndigheterna (Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten).
Arbetsuppgifterna passar dig som uppskattar att möta människor både på plats och i telefon, tycker om problemlösning, är resultatinriktad och har ett gott ordningssinne. I arbetet ingår mycket kontakter med kollegor på den egna och på andra myndigheter, samt kontakter med allmänhet och andra organisationer.Kvalifikationer
Du ska ha en examen på högskole- eller universitetsnivå med biologisk inriktning eller annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig. B-körkort erfordras för denna tjänst.
Det är meriterande med erfarenhet av arbete med skydd av natur, i första hand i marina miljöer. Det är även meriterande med erfarenhet av ett arbete med naturvård ur ett bredare perspektiv, särskilt i marina miljöer. Det är meriterande om du jobbat med projektledning och även om du jobbat med samordning. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av eller utbildning inom GIS. Goda art- och biotopkunskaper av relevans för arbetsområdet är också meriterande.
Arbetet ställer krav på en förmåga att kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift på svenska. Vårt arbete handlar mycket om kontakter med omvärlden och därför är det viktigt att du har lätt för att ta kontakt och skapa relationer. Du ska även ha förmåga att självständigt driva och slutföra stora och/eller komplicerade projekt. Att du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat ser vi som en förutsättning.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Vi kan erbjuda:
- En spännande arbetsplats med bred kompetens
- En möjlighet att bidra till viktiga samhällsuppdrag
- Möjlighet till distansarbete om verksamheten tillåter
- Friskvård med friskvårdstimme
Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande. Ansökan till tjänsten görs via vårt rekryteringssystem.
Länsstyrelsen tillämpar sex månaders provanställning för denna anställning.
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. Ersättning
