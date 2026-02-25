Naturvårdare med handledaransvar
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Tjänsterna som handledare ingår i ett samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunens Arbetsmarknads och utvecklingsenhet. Tjänsterna är organisatoriskt placerade på Kultur- och fritidsförvaltningens driftsenhet som ansvarar för idrottsplatser, drift av badhus/utomhusbad, idrottshallar och friluftsområden.
Vi värdesätter vår natur högt och för oss är det viktigt att möjliggöra för fler att ta del av ett rikt friluftsliv. Har du samma uppfattning kan Klippans kommun vara helt rätt för dig.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Kultur och fritidsförvaltningen, KoF och Arbetsmarknad och Utvecklingsenheten, AME i Klippans Kommun skall starta en grupp med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden vars uppdrag kommer att bli att sköta kommunens strövstigar och friluftsanläggningar.
KoF ansvarar för kommunens kultur- och fritidsutbud där friluftsområden är en viktig del för att få människor att ta del av kommunens fantastiska natur.
Gruppens arbete innebär att sköta 13 mil strövstigar, Skåneleden, fornminnesplatser
* Röjning och tillse bra framkomlighet och upplevelse.
* Underhåll, restaureringar och nybyggnation av broar, spänger bänkar/bord och underlag.
* Tillse fungerande skyltning och markering.
* Synliggöra utpekade fornminnen samt dokumentera skötsel.
* Initiera och hålla i publika aktiviteter i våra friluftsområden.
AME arbetar med att stärka individer som står långt från arbetsmarknaden och stötta dem i vägen mot självförsörjning. Vi arbetar både med kartläggning av arbetsförmåga, matchning mot arbetsmarknaden och att ge individanpassat stöd under hela processen. Varje deltagare som placeras på en intern praktikplats är alltid kopplad till en egen arbetsmarknadskonsult hos AME. Konsulten följer deltagaren löpande, säkerställer syfte och mål med praktiken och ansvarar för uppföljning, planering och eventuella justeringar i upplägget. Målgruppen som kommer att ingå i arbetsgruppen är personer som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet med deras placering varierar utifrån individuella behov som:
* Arbetsträning, bedöma arbetsförmåga och stärka arbetslivsrutiner.
* Språkpraktik, med möjlighet att utveckla sin svenska i praktisk miljö.
* Praktik, som ett steg i att närma sig reguljär anställning eller studier.
Deltagarna behöver ett sammanhang med struktur, trygghet och tydlig handledning i det dagliga arbetet.
Om handledarrollen i relation till deltagarna:
De två personer som anställs inom KoF kommer att ha en viktig dubbel roll. De ska både arbeta operativt med skötsel och utveckling av strövområdena och fungera som handledare för deltagarna i gruppen. Handledarna ansvarar för det dagliga arbetet, planering, arbetsfördelning och att skapa en fungerande arbetsmiljö. För att lyckas i rollen behöver det vara personer som är trygga i att möta människor med olika bakgrund och stödbehov, kunna motivera och skapa struktur samt samarbeta nära arbetsmarknadskonsulterna som sköter all individuell uppföljning.Kvalifikationer
* Utbildning eller dokumenterad kompetens för arbete i skog och mark/naturvård. Utbildning och vana att hantera motorsåg och röjsåg med klinga.
* B körkort
* Erfarenhet av att arbeta coachande och motiverande.
För att lyckas i rollen behöver du vara en personer som är trygg i att möta människor med olika bakgrund och stödbehov, kunna motivera och skapa struktur samt samarbeta.
* Erfarenhet och intresse för att arbeta med målgruppen
* Du behöver vara strukturerad och van vid att självständigt planera och prioritera i ditt arbete.
* Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag
* Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
* Du kan hanterar konflikter och använder humor för att förstärka relationerna med andra.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
