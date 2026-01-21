Naturvårdare
I Skellefteå kommun jobbar vi tillsammans över gränserna, i en arbetskultur med en stark framtidstro. Här får du vara med och göra skillnad på riktigt - inte bara för naturen idag, utan för det landskap kommande generationer ska växa upp i.
Nu söker vi åtta stycken naturvårdare som vill ta ett praktiskt grepp om en av våra mest aktuella naturvårdsfrågor: invasiva växter. Trivs du ute i fält, gillar att arbeta metodiskt och motiveras av tydliga resultat av dina insatser är det här det du letar efter.
DIN ROLL
Som naturvårdande arbetare på parkavdelningen är du ute i fält större delen av dagen. Du arbetar praktiskt med att hitta, dokumentera och bekämpa invasiva växtarter i olika delar av kommunen. Med hjälp av en digital karta och ett dokumentationssystem håller du koll på var insatser har gjorts och hur lång tid arbetet tagit. Målet är att varje plats ska besökas två gånger under säsongen för att arbetet ska göra största möjliga skillnad.
Ni arbetar alltid i team om två och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Samtidigt vägleder ni ferieungdomar som är med under sommarperioden - en möjlighet för dig att dela med dig av kunskap, inspirera och skapa en trygg och lärande arbetsmiljö för dem.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har ett starkt naturvårdsintresse och trivs med ett arbete där fältinsatser, struktur och dokumentation går hand i hand. I rollen ingår viss handledning av ferieungdomar och det är därför en fördel om du har erfarenhet av att leda eller vägleda andra. Det kan vara allt från barngrupper och fritidsverksamhet till idrott eller andra sammanhang.
Eftersom du rör dig mellan olika områden under arbetsdagen behöver du ha B-körkort och känna dig bekväm med att vara ute i varierande terräng. Du har god datorvana och är noggrann när du registrerar bilder, tider och observationer i vårt system. Det är också viktigt att du kan ta till dig instruktioner, följa metoderna och samtidigt hantera de skiftande förutsättningar som naturen bjuder på.
DIN NYA ARBETSPLATS
Du blir en del av Park och Natur inom samhällsbyggnad som arbetar långsiktigt med att både utveckla och ta hand om Skellefteås gröna miljöer. Här finns engagerade kollegor och en stark vilja att göra skillnad för landskapet vi lever i. Som naturvårdare får du ett arbete där resultaten av dina insatser blir synliga, samtidigt som du bidrar direkt till att stärka den biologiska mångfalden.
I en kommun som växer snabbt är naturvård en viktig del av ett hållbart samhälle. Här finns möjligheter att utvecklas och vara en del av en grupp som jobbar för samma mål: ett Skellefteå där naturvärdena fortsätter att växa.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "641774". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Trädgårdsmästare
Albin Cöster 0910- 73 50 00 Jobbnummer
9696483