Naturskyddshandläggare
Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Enheten För Naturskydd / Administratörsjobb / Nyköping Visa alla administratörsjobb i Nyköping
2026-04-15
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Enheten För Naturskydd i Nyköping
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Du kommer att tillhöra Naturskyddsenheten som idag består av ca 15 personer. Vi är en del av Naturavdelningen som bland annat ansvarar för arbetet med skydd och förvaltning av värdefull natur. Enhetens huvudsakliga arbetsområde handlar främst om skydd och bevarande av naturvärden i Södermanland utifrån ett brett perspektiv. Våra huvuduppdrag är dels att handlägga ärenden och utföra tillsyn enligt 7 och 12 kap. miljöbalken, dels att arbeta med formellt skydd av områden, framför allt genom att bilda nya naturreservat.
Vi erbjuder en spännande och rörlig arbetsplats med kunniga och engagerade kollegor. Du kommer att ingå i en grupp på ca åtta personer som arbetar med skydd av värdefull natur, där du kommer arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med dina kollegor.
Dina arbetsuppgifter består av ärendehandläggning och föredragning av förekommande ärenden på naturskyddenheten. Ärendena handlar om verksamheter som kan påverka värdefull natur, hotade arter och deras livsmiljöer. Det kan bland annat vara samråd för ingrepp i naturmiljön, artskydd, skyddade områden (naturreservat, Natura 2000, biotopskydd, strandskydd, naturminnen, djur- och växtskyddsområden). I arbetsuppgifterna kan även ingå att vara remissinstans för bland annat fysisk planering, infrastruktur, viltfrågor och miljöprövningar.
Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som:
Har en examen på högskole- eller universitetsnivå (minst 3 år) inom ämnesområdena biologi, naturvård eller ekologi, eller annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig.
Uttrycker dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift samt har god erfarenhet av Office-paketet.
Har B- körkort, då fältbesök ingår som en naturlig del i arbetet.
Arbetslivserfarenhet av handläggning av naturvårdsärenden utifrån miljöbalken på en statlig myndighet är meriterande. Det är även meriterande att ha arbetat i GIS-verktyg.
Vårt arbete handlar mycket om kontakter, både internt och externt, och därför är det viktigt att du har lätt för att ta kontakt och skapa relationer. Du är resultatorienterad, vilket innebär att du fullföljer egna och gemensamma arbetsuppgifter och mål inom utsatt tid. Du behöver även ha förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Därtill behöver du vara lösningsorienterad, ha ett gott ordningssinne och ha förmågan att självständigt strukturera upp dina arbetsveckor. Att du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat ser vi som en förutsättning.
Som person är du strukturerad, tydlig och flexibel. Med din kommunikativa förmåga bidrar du till en konstruktiv dialog och ett gott samarbete. Du har ett intresse för att sätta dig in i nya områden samt söka ny information, är trygg i dig själv och du står upp för fattade beslut.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt den statliga värdegrunden.
Anställningen är en särskild visstidsanställning fram till 31 december 2026 med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Stefan Henriksson. Fackliga företrädare är för Saco-S är Patrik Holmer och för ST är Anna Forsberg. Samtliga nås via växel 010-223 40 00.
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 10 maj 2026.
Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Södermanlands län
(org.nr 202100-2262), https://www.lansstyrelsen.se/
Stora Torget 13 (visa karta
)
611 86 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Enheten För Naturskydd Kontakt
Anna Forsberg, ST 010-2234000 Jobbnummer
9856370