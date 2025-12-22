Nattsjuksköterska till BUP Heldygnsvård Enhet 2 på Södermalm
2025-12-22
Vi söker dig som vill vara en del av vårt härliga nattgäng.
Är du dessutom intresserad av att jobba med ungdomar och dialektisk beteendeterapi är vår arbetsplats perfekt för dig! Välkommen till BUP heldygnsvårdsenhet 2 som tillsvidareanställd sjuksköterska för nattjänstgöring!
BUP Stockholm sektion Akut och Heldygnsvård består av en akutenhet samt tre heldygnsvårdsenheter. Merparten av verksamheten finns på Södermalm, nära Södersjukhuset, och en vårdavdelning finns på S:t Görans sjukhus på Kungsholmen.
Enhet 2 är en av heldygnsvårdsavdelningarna på Södermalm och har tio vårdplatser. Här vårdas barn och ungdomar med olika psykiska sjukdomar och tillstånd. From januari 2023 erbjuder enheten delvis även vård till patienter med själskadebeteende från hela landet (nationell högspecialiserad vård, NHV) vilket omfattar ett intensivt och brett vårdprogram med ett upplägg som bland annat baseras på dialektisk beteendeterapi (DBT).
På enheten arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer och kuratorer. Samtlig personal deltar i en tio-dagars DBT-baserad grundutbildning, samt kontinuerlig fortbildning och handledning. NHV kommer även bedriva metodutveckling och forskning på hög nivå, och förväntas utveckla ett nära samarbete med andra psykiatriska NHV-enheter inom och utom regionen.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska är du ansvarig för den psykiatriska och somatiska omvårdnaden av patienterna, du leder och fördelar arbetet under arbetspasset och har ansvar för omvårdnadsdokumentation och rapport. På Enhet 2 arbetar du omväxlande med somatisk sjukvård (läkemedelshantering, såromläggning, kontroller m.m.) blandat med psykiatriskt behandlingsarbete som syftar till att öka patienternas färdigheter avseende känsloreglering, relationer, medveten-närvaro och att hantera kris. Det sistnämnda kan innebära att stötta patienterna i att generalisera färdigheter i vardagliga- och krissituationer och att nå sina långsiktiga mål.
Psykiatrin utvecklas kontinuerligt och BUP Stockholm strävar hela tiden efter moderna och innovativa arbetssätt, därför är delaktighet i avdelningens kvalitets- och utvecklingsarbete en självklarhet för våra medarbetare. Det finns också goda utvecklingsmöjligheter för dig som sjuksköterska till vidareutbildning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet från psykiatrisk vård och specialistutbildning i psykiatri är det meriterande. Det är också meriterande om du har grundläggande utbildning i psykoterapi, motsvarande steg 1 KBT (kognitiv beteendeterapi) och grundutbildning i DBT.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har personlig mognad, som är trygg och har självinsikt och som skiljer på det personliga och det professionella och förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du är självgående, tar ansvar, strukturerar och prioriterar ditt arbete samt håller tidsramar. Du är också stabil, lugn och kontrollerad i stressade eller pressade situationer och som behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. För att trivas behöver du också ha god samarbetsförmåga och arbetar bra med andra människor samt kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan också lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Vi har förmåner som t.ex. fördelaktiga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri skattefinansierad sjukvård och friskvårdsförmåner.
Anställningsform
Tjänsten är tillsvidareanställning heltid (38:15) med schemalagd arbetstid, två helger av fem. Tillträde snarast. Provanställning kan komma att tillämpas.
Om företaget
BUP Heldygnsvård är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP Stockholm drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, BUP Heldygnsvårdsenhet 2
