Nattreceptionist deltidsanställning | First Hotel Planetstaden, Lund
Operation Lund AB / Receptionistjobb / Lund Visa alla receptionistjobb i Lund
2026-06-18
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Vi söker en erfaren och serviceinriktad nattreceptionist på deltid till vårt hotell. Du kommer att vara hotellets hjärta under kvälls- och nattetid och ansvarar för att våra gäster får ett professionellt och välkomnande bemötande.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
In- och utcheckning av gäster
Hantering av bokningar och reservationer
Besvara telefon, e-post och gästförfrågningar
Kassahantering och administrativa uppgifter
Nattavstämningar och rapportering
Säkerställa ordning, säkerhet och trivsel på hotellet under natten
Förberedelser inför kommande arbetsdag
Hantering av enklare gästärenden och problemlösning
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad, ansvarstagande och professionell
Kan arbeta självständigt och fatta egna beslut
Har god administrativ förmåga och datorvana
Talar och skriver svenska och engelska
Är flexibel och trivs med nattarbete
Vi erbjuder:
En deltidsanställning i en professionell hotellmiljö
Ett självständigt och varierande arbete
Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
E-post: marika.agnesson@firsthotels.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Operation Lund AB
(org.nr 556310-8959)
Dalbyvägen 38 (visa karta
)
224 60 LUND Arbetsplats
First Operations Lund AB Jobbnummer
9969765