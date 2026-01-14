Nattreceptionist
AB Nya Grand Hotel / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Nya Grand Hotel i Stockholm
OM ROLLEN
Till vårt Front Office team söker vi nu en nattreceptionist och som titeln indikerar är arbetstiden förlagd nattetid. Som nattreceptionist assisterar man Night Manager med olika arbetsuppgifter som förekommer under natten; in-och utcheckning, bagagehantering, ta emot telefonsamtal och besvara mejl samt vissa adminitrativa arbetsuppgifter. Målet är att alltid erbjuda gäster samma service nattetid, som dagtid. Man har en egen checklista där olika arbetsuppgifter förekommer samt viss rapportering.
Vi söker dig som är positiv, strukturerad och passionerad och som har några års yrkesvana - gärna med internationell erfarenhet. Du har tidigare erfarenhet och/eller utbildning inom hotell. Du har även tidigare arbetat med hotellsystemet Opera Cloud. Om du har tidigare erfarenhet från nattarbete är det en merit.
Alla som arbetar hos oss måste tala svenska och engelska. I din roll är det även nödvändigt att kunna känna sig bekväm i att kommunicera skriftligt på båda dessa språk. Talar och skriver du fler språk i denna internationella miljö är det naturligtvis ett stort plus. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. B-körkort är ett krav då man hanterar gästers bilar till och från vårt garage.
Arbetstiden är förlagd till 21.30 - 07.30 enl. rullande schema, generellt sju dagars arbete följt av sju dagars ledighet. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
VEM ÄR DU?
Som person ska du ha en genuin känsla för service och ett stort intresse för våra gäster - därför värderar vi dina personliga egenskaper högt.
Du är ansvarsfull, noggrann och har vana från att arbeta under stundom högt tempo..
Du är utåtriktad och brinner för att leverera en service på absolut högsta nivå
Du är en sann problemlösare och är van att hantera utmaningar självständigt
Du har en positiv utstrålning och ett naturligt leende på läpparna
Du bör ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Fler språk är meriterande
Du har tidigare arbetat i hotellsystemet Opera Cloud
Du har B-körkort
Du är införstådd med en karriär nattetid och förstår innebörden av detta arbetssätt
VI ERBJUDER
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med start i mars. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
En spännande utmaning och stimulerande arbete i ett Sveriges mest ikoniska hotell med över 300 anställda.
En internationell arbetsplats med en levande kultur och stor mångfald bland både kollegor och gäster
Arbetsplatsen är placerad på hotellet där vi har högt i tak och en stor variation i arbetsuppgifter
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Senior Supervisor, Omar Mardeni via hotellets Guest Service Center.
Vi motser din ansökan senast den 28/2 - 2026.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som en del av vår rekryteringsprocess utför vi bakgrundskontroller.
Vi ser mycket fram emot att lära känna dig snart! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7048364-1788295". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Nya Grand Hotel
(org.nr 556028-5941), https://careers.grandhotel.se
Södra Blasieholmshamnen 8 (visa karta
)
111 48 STOCKHOLM Arbetsplats
Grand Hôtel Stockholm Jobbnummer
9683486