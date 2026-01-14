Nattreceptionist

AB Nya Grand Hotel / Receptionistjobb / Stockholm
2026-01-14


OM ROLLEN
Till vårt Front Office team söker vi nu en nattreceptionist och som titeln indikerar är arbetstiden förlagd nattetid. Som nattreceptionist assisterar man Night Manager med olika arbetsuppgifter som förekommer under natten; in-och utcheckning, bagagehantering, ta emot telefonsamtal och besvara mejl samt vissa adminitrativa arbetsuppgifter. Målet är att alltid erbjuda gäster samma service nattetid, som dagtid. Man har en egen checklista där olika arbetsuppgifter förekommer samt viss rapportering.
Vi söker dig som är positiv, strukturerad och passionerad och som har några års yrkesvana - gärna med internationell erfarenhet. Du har tidigare erfarenhet och/eller utbildning inom hotell. Du har även tidigare arbetat med hotellsystemet Opera Cloud. Om du har tidigare erfarenhet från nattarbete är det en merit.
Alla som arbetar hos oss måste tala svenska och engelska. I din roll är det även nödvändigt att kunna känna sig bekväm i att kommunicera skriftligt på båda dessa språk. Talar och skriver du fler språk i denna internationella miljö är det naturligtvis ett stort plus. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. B-körkort är ett krav då man hanterar gästers bilar till och från vårt garage.
Arbetstiden är förlagd till 21.30 - 07.30 enl. rullande schema, generellt sju dagars arbete följt av sju dagars ledighet. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
VEM ÄR DU?
Som person ska du ha en genuin känsla för service och ett stort intresse för våra gäster - därför värderar vi dina personliga egenskaper högt.

Du är ansvarsfull, noggrann och har vana från att arbeta under stundom högt tempo..

Du är utåtriktad och brinner för att leverera en service på absolut högsta nivå

Du är en sann problemlösare och är van att hantera utmaningar självständigt

Du har en positiv utstrålning och ett naturligt leende på läpparna

Du bör ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Fler språk är meriterande

Du har tidigare arbetat i hotellsystemet Opera Cloud

Du har B-körkort

Du är införstådd med en karriär nattetid och förstår innebörden av detta arbetssätt

VI ERBJUDER

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med start i mars. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

En spännande utmaning och stimulerande arbete i ett Sveriges mest ikoniska hotell med över 300 anställda.

En internationell arbetsplats med en levande kultur och stor mångfald bland både kollegor och gäster

Arbetsplatsen är placerad på hotellet där vi har högt i tak och en stor variation i arbetsuppgifter

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Senior Supervisor, Omar Mardeni via hotellets Guest Service Center.
Vi motser din ansökan senast den 28/2 - 2026.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som en del av vår rekryteringsprocess utför vi bakgrundskontroller.
Vi ser mycket fram emot att lära känna dig snart!

Sista dag att ansöka är 2026-07-13
