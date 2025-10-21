Nattreceptionist
2025-10-21
Det finns en anledning till att det är just du som önskar att jobba i Nordic Choice Hotels. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 16.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Är du vår nya kollega på Frösö Park Hotel?
Din primära uppgift är att ta emot de gäster som kommer sent till hotellet. Medan alla andra sover är du den som lägger grunderna inför dina kollegors kommande arbetsdag genom att administrera arbetsuppgifter, städa och förbereda frukosten. Självständighet är ditt ledord. Som nattuggla är det inte många andra som är vakna när du jobbar, vilket innebär att du måste fatta många beslut själv. Genom att ha en god förmåga att prioritera och vara flexibel är du inte bara hotellets ansikte utåt på natten, du är även allas trygga punkt när det kommer till brand och säkerhet. Tjänsten innebär skift- och helgarbete. Är du intresserad av att jobba även dag- och kvällstid kan det förekomma också. Nattreceptionisten rullar vanligtvis på schema "jobba 7 dagar, ledig 7 dagar".
Tjänsten är en tillsvidaretjänst som börjar med en provanställning.
Om dig:
• Du har en varm och omtänksam personlighet.
• Du tycker att det är roligt att småprata med både stora och små, och att göra någons dag (och natt) lite bättre med små medel.
• Bland dina vänner är du känd för att alltid ge de bästa presenterna för att du ser vad andra människor vill ha och behöver. Ofta innan de vet det själva.
• Du är en naturlig inspiratör som tycker om att motivera människor runt dig bara genom att vara dig själv.
• Du ser det stora i det lilla och har en känsla för detaljer.
• Du förstår att sälj = service och tillsammans uppnår vi våra uppsatta mål.
• Du är självständig och flexibel och gillar ett högt tempo.
• Du är flytande i både tal och skrift i svenska as well as in English för att kunna möta alla våra gäster på ett så personligt plan som möjligt.
• Du har ett öga för detaljer och kan ta snabba beslut när det krävs.
• Du har goda datorkunskaper eller är ivrig att få lära dig just detta.
• Eftersom tjänsten innebär alkoholservering måste du ha fyllt 20 år.
Vi ger dig:
En härlig arbetsmiljö på en levande arbetsplats där ingen dag är den andre lik. Härliga kollegor som tillsammans ser till att lyfta varandra. Hotellet ligger naturskönt med mängder av outdoor-aktiviteter precis utanför dörren, hotellet har dessutom ett stort gym, prisbelönt spa och en stor restaurang. Vi har dessutom härliga förmåner som innefattar rabatt på hotellövernattningar, spabesök, gym och restaurangbesök.
Vi söker en tillsättning omgående så vi kommer att ha löpande intervjuer innan slutdatum för ansökan.
vid frågor kontakta: jeannette.jansson@frosoparkhotel.se
