Nattreceptionist
Cubsec AB / Receptionistjobb / Haninge Visa alla receptionistjobb i Haninge
2025-08-12
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cubsec AB i Haninge
, Katrineholm
, Nacka
, Eskilstuna
, Göteborg
eller i hela Sverige
I rollen som receptionist är du med och tar ett stort ansvar för den driften som för många besökare utgår från receptionen. Du förväntas vara behjälplig vid besök och bör på ett naturligt sätt kunna ge bästa möjliga service och bemötande, du ska vara väldigt organiserad samtidigt som du är flexibel för snabba förändringar. Du har också vana och kunskap i att arbeta med dator som arbetsredskap.
Vad vi erbjuder:
Ett fast arbetstidsmått på 70%. Du kommer att jobba på ett 7/7 schema med 21:30-07:30 som arbetstider.
Lön 159kr/h
Du kommer att utgå hos en av våra kunder i Smådalarö där du får chansen att arbeta i en otroligt vacker, spännande och omväxlande miljö.
Gratis parkering finns på arbetsplatsen. Viss möjlighet till övernattning.
Du får en arbetsplats där din insats har stor betydelse för de människor du möter och du får vara en del av en gemenskap som bygger på delaktighet och personligt engagemang. Du får även möjlighet att arbeta förebyggande och medansvarig för det aktuella uppdraget.
Eftersom arbetet till stor del består av att kommunicera med besökare och vara hjälpsam är goda kunskaper i svenska och engelska ett måste. Talar du ytterligare ett språk är det meriterande.
Grundläggande krav för tjänsten:
• Minst 1 års kvalificerad erfarenhet av receptions arbete sedan tidigare.
• Behärskar engelska flytande i tal och skrift.
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift.
• Inga betalningsanmärkningar.
• Rent brottsregister.
Tillträde till tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse.
Vilka är Cubsec?
Vi på Cubsec är ett bevakningsföretag som arbetar för ett samhälle där vi inte behövs. Som receptionist på ingår du i vårt team av skillnadsgörare som arbetar dygnet runt, året om, på uppdrag av våra kunder. Vi är verksamma inom säkerhet och har över 1000 medarbetare i hela Sverige, med största områdena i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi är nu på jakt efter nya stjärnor som vill vara med oss på resan framåt.
Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt flexibla mindset - Välkommen till Cubsec! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cubsec AB
(org.nr 556639-4937) Arbetsplats
Cubsec Jobbnummer
9454091