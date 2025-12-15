Nattpersonal, 60%
Måviken Rehabcenter AB / Undersköterskejobb / Kramfors
2025-12-15
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
Måviken Rehabcenter AB i Kramfors
I Måviken finns en lång tradition av omsorg för personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Idag bedriver Måviken Rehabcenter en Konvalescensavdelning för vila och nykterhet samt två mindre behandlingsenheter. Läs gärna mer om vår verksamhet på www.maviken.nu.
På Måviken kan vi erbjuda en lagom stor och trygg arbetsplats i trivsam miljö och kollegor med kompetens i både höjd och bredd: alltifrån kollegor med stor erfarenhet ifrån livet till sjuksköterskor och kollegor specialistutbildade inom behandling.
Vi söker nu en kollega till vårt lilla natt-team om 3medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Tillsyn, omvårdnad, vissa städuppgifter samt medicindelning till avdelningens ca 15-20 klienter.
Arbetstid: 60% natt; 21.00 - 08.15Kvalifikationer
För våra nattjänster ser vi att du är en lugn och trygg person som har utbildning till undersköterska och flerårig erfarenhet inom området då många av våra klienter på Konvalescensavdelningen har somatiska och psykiatriska sjukdomar utöver sin beroendeproblematik och du arbetar ensam med kollega i sovande jour i närliggande hus.
I övrigt så ser vi att du har god arbetsmoral och en öppen personlighet och har lätt för att skapa relationer till människor med varierande bakgrund.
Du bör även vara bekväm med att sätta gränser och kunna ta konflikter och diskussioner på ett ödmjukt sätt.
Om du känner att ovanstående passar in på dig och du är intresserad av tjänsten: Ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
Tjänsten tillsätts löpande så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Via telefonkontakt eller e-post.
E-post: konvalescens@maviken.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Måviken Rehabcenter AB
(org.nr 556852-9845)
873 97 MJÄLLOM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ansvarig Sjuksköterska
Annacarin Ericson konvalescens@maviken.nu 0613-21166 Jobbnummer
9644758