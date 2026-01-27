Nattjänst 96% 15 minuter söder om Visby
Assistans På Gotland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-01-27
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans På Gotland AB i Gotland
Din viktiga roll - mer än bara ett jobb!
Vi söker nu en assistent som tycker om att vara vaken på natten och sova på dagen!
Tjänsten ligger på 96%.
Kunden har autism, en medelsvår intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi. Det betyder att du blir hans klippa, hans trygga hamn och den som hjälper honom att leva livet fullt ut. Dina uppgifter är breda och varierande:
Hjälpa till med allt från omvårdnad, sköna morgonrutiner och att hålla hemmet fint.
Han är en kille med flera intressen, men uppskattar också lugn och ro framför Ipaden.
Är du vår nästa assistent? Vi letar efter dig som:
Är en lugn, ansvarsfull och pedagogisk stjärna. Du har tålamod och en förmåga att skapa en trygg och strukturerad vardag.
Är rökfri.
Har körkort och egen bil. Kundens hem ligger en liten bit utanför Visby
Stora plus i kanten om du har erfarenhet av:
Låg affektivt bemötande.
Autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Epilepsi.
Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg, gärna personlig assistans.
Det allra viktigaste? Er kemi!
Att personkemin stämmer är grunden för ett fantastiskt samarbete och en rolig vardag.
Tillträde med introduktion så snart som möjligt.
Passen är förlagda till 21-08
Välkommen att söka tjänsten! Vi ser fram emot att träffa dig!
Företagsinformation
Assistans på Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen. På vårt mysiga kontor hittar du 6 anställda, 4 som tillhör Assistans på Gotland och 2 som tillhör Humana Assistans.
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa!
Vi på Assistans på Gotland har kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans På Gotland AB
(org.nr 556763-8209) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assistans på Gotland AB Kontakt
Marina Steijner jobb@assistanspagotland.se Jobbnummer
9705981