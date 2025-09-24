Nattarbetare Sågverk

Flexibel Personal Höglandet AB / Sågverksoperatörsjobb / Vimmerby
2025-09-24


Flexibel Personal söker en nattarbetare till sågverk utanför Eksjö
Vi söker dig som är noggrann, punktlig, arbetsam och villig att lära dig nya arbetsuppgifter, samt är van ta egna initiativ och kunna arbeta helt självständigt
Eftersom sågen går på 2 skift behöver facken tömmas på virke nattetid.

Publiceringsdatum
2025-09-24

Dina arbetsuppgifter
Makinstapling av virke, tömning av fack i sågdelen.
Köra motviktstruck
Städa, smörja och hjälpa underhållsavdelningen med enklare reparationer om tid finnes.
Din personlighet är viktigare än erfarenheten,
Arbetstid: Ständigt Nattskift sön-fre
Du behöver B körkort och bil
Varmt Välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Industriarbetare Trä/Metall".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Flexibel Personal Höglandet AB (org.nr 559309-9103)
Hässelåsgatan 4 (visa karta)
598 97  MARIANNELUND

Jobbnummer
9525444

