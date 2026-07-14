Natt-team sökes - Rembackens Djursjukhus

Svenska Veterinärgruppen Holding AB / Djuruppfödarjobb / Uppsala
2026-07-14


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När kliniken tystnar tar nattens team över.
Vi söker i första hand tre djurvårdare på nivå 3 — men även veterinärer och legitimerade djursjukskötare är välkomna att söka. Du vårdar våra inneliggande patienter under kvällar, nätter och helger — i ett modernt djursjukhus med lättillgängligt läge nära Uppsala.
3 tjänster · I 1:a hand djurvårdare nivå 3 · Tillsätts löpande Schemalagt arbete · Ingen jour · Betald vila under passet · 3-personsrotation
Om tjänsten Du är den våra patienter väntar på.
Som en av tre i vårt natt-team ansvarar du för de inneliggande patienterna — övervakning, medicinering, omvårdnad och akuta insatser när det behövs. Varje pass inleds med tre timmars aktivt arbete med städning, påfyllning och patientvård. Därefter kan du vila, till och med sova, i vårt vilorum — med full lön — så länge patienterna mår bra.

Vård och tillsyn av inneliggande patienter under kväll, natt och helg

Rullande 3-veckorsschema — i snitt 37,5 timmar per vecka

Minst 55 timmars vila mellan varje pass — långt över lagens krav

Modern klinik med operation, lab, röntgen och vilorum med säng

Kvalifikationer — vi söker i 1:a hand utbildad djurvårdare nivå 3. Veterinärer och leg. djursjukskötare är också välkomna att ansöka

Vad vi erbjuder

Moderna, fina lokaler med trivsamma personalutrymmen

Avancerad utrustning och verkliga möjligheter att arbeta med kvalificerad djursjukvård

Nära samarbete med erfarna och engagerade kollegor

Omfattande internutbildning som del av Svenska Veterinärgruppen

Konkurrenskraftig lön och goda förmåner

Fantastiskt trevliga kunder och medarbetare

Vårdavdelning med dygnet runt-vård av inneliggande patienter planeras öppna till hösten

Ersättning Lön efter erfarenhet.
Ersättningen delges vid kontakt och beror på din erfarenhet och kompetens. Hela passet är betald arbetstid — även timmarna du vilar — med OB-tillägg för kväll, natt och helg.
Schemat i korthet Långa pass. Längre ledigheter.
Passen löper från sen eftermiddag till morgonen — vardagar 17:00 eller 19:00 till 08:30, helger med start 16:00. Du arbetar två till tre pass per vecka, aldrig fler.

7 pass per vecka, delade mellan tre kollegor i fast rotation

2–3 pass per person och vecka — resten är din tid

55 h+ sammanhängande vila mellan varje pass, garanterat i schemat

3 h aktivt arbete inleder passet — sedan vila om patienterna tillåter

Din arbetsplats Byggt 2024. Byggt för både patienter och personal.
Fullt utrustad operation · Eget lab för nattdiagnostik · Lättillgängligt nära Uppsala

Publiceringsdatum
2026-07-14

Om företaget
Vi är ett engagerat team som håller till i moderna, fina lokaler med trivsamma personalutrymmen och avancerad utrustning – så du får verkliga möjligheter att arbeta med kvalificerad djursjukvård. Vi vill att det ska vara roligt att gå till jobbet hos oss – både i och utanför operationssalen.
Om kliniken
Rembackens Djursjukhus är Svenska Veterinärgruppens största klinik och ett centrum för avancerad djursjukvård i Uppsalaregionen. Vi satsar långsiktigt – på våra patienter, på djurägarnas förtroende och på de kollegor som väljer att bygga sin karriär hos oss.
Vi är en del av Svenska Veterinärgruppen, en sammanslutning av veterinärkliniker och djursjukhus över hela Sverige. Tillsammans hjälper vi varandra med allt från professionell rådgivning till vidareutbildningar och auskultation hos gruppens meriterade experter och specialister inom olika medicinska områden. Vill du veta mer om oss? Kika in på rembackens.se.
Övrig information
Ansökan sker löpande och vi tillsätter tjänsterna så snart vi hittar rätt person – så vänta inte för länge med att höra av dig om det här känns som något för dig! Låter det intressant? Vi berättar gärna mer. Vi ser fram emot din ansökan!
Ansökan Nyfiken på nattlivet?
Skicka några rader om dig själv, din utbildning och eventuell legitimation. Tjänsterna tillsätts löpande.
rembacken@outlook.com
Dionne Rembacken · Klinikchef Rembackens Djursjukhus

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8065282-2100480".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Veterinärgruppen Holding AB (org.nr 559345-4126), https://svenskavetcareers.teamtailor.com
Danmarks-Bärby 37 (visa karta)
754 55  UPPSALA

Arbetsplats
Svenska Veterinärgruppen

Jobbnummer
10002771

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