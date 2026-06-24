Natt extra vid behov
Hotel Bodensia AB / Receptionistjobb / Boden Visa alla receptionistjobb i Boden
2026-06-24
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Quality Hotel Bodensia i Boden söker en nattreceptionist som kan hjälpa oss vid ledigheter eller annan frånvaro.
Får du energi av att göra dagen lite bättre för människor omkring dig? Vill du jobba i en miljö där vi fokuserar på service och kvalité samt sätter gästen i centrum? Är du noggrann, stresstålig, ansvarsfull, strukturerad, klarar du att jobba självständigt och har fyllt 20 år?
Vi söker dig som är flexibel och gillar utmaningar som kräver snabba lösningar. Du ska kunna ta egna initiativ när så behövs och stimuleras av att hitta lösningar för våra gäster. Du och dina kollegor bidrar tillsammans till en välfungerande, trivsam och utvecklande arbetsplats.
Är du den personen? Bra, då vill vi träffa dig!
På grund av en stor del ensamarbete, så är åldern satt till 20 år, detta p.g.a. lagkrav enligt alkohollagen för att ha alkoholansvar.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Maila din ansökan, CV samt personligt brev, till vår receptionschef:pernilla.westerberg@strawberry.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: pernilla.westerberg@strawberry.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Natt extra vid behov". Arbetsgivare Hotel Bodensia AB
(org.nr 559082-0105)
Kungsgatan 47 (visa karta
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961 35 BODEN Arbetsplats
Bodensia AB, Hotel Jobbnummer
9976050