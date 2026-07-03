Nationell rådgivare till Kliniska Studier Sverige - Forum Söder
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-07-03
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Vill du göra nytta för samhället och vara med att bidra till att mer klinisk forskning genomförs i Sverige? Stimuleras du av samarbete med kollegor och att vara i en miljö där utveckling sker kontinuerligt? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Kliniska Studier Sverige - Forum Söder är en unik regional stödfunktion med uppdrag att stödja och främja klinisk forskning i Södra sjukvårdsregionen. Vi erbjuder stöd och tjänster till forskare, forskningspersonal och life science-företag, som genomför kliniska studier i hälso- och sjukvården. Därmed verkar vi för att Sverige ska var ett attraktivt land för genomförande av kliniska studier, vilka bidrar till utvecklingen av nya och innovativa produkter och behandlingsmetoder, till nytta för patienter och samhälle. Forum Söder har också uppdraget att verka som regional nod för södra sjukvårdsregionen inom ramen för den nationella samverkan Kliniska Studier Sverige, som stöds av Vetenskapsrådet. Vår verksamhet omfattar ett fyrtiotal medarbetare och finns på Skånes universitetssjukhus i Lund.
Läs gärna på Forum Söders webbplats för mer information om vårt Grants office: https://kliniskastudier.se/forum-soder/forskningsstod-och-radgivning/grants-office
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som nationell rådgivare är du Grants Office expertresurs för finansiering från svenska organisationer, myndigheter som Vetenskapsrådet, Forte, VINNOVA samt stiftelsefinansiering. Du stöttar kliniska forskare från utlysningstolkning och idéutveckling till färdig ansökan med fokus på att höja kvaliteten och träffsäkerheten i texter och budget. Du har djup förståelse för hur Vetenskapsrådets ansökansprocess fungerar, vad Forte värderar i klinisk forskning och kan vara ett bollplank kring hur en ansökan behöver utformas för projekt som riktar sig mot Cancerfondens utlysningar. Du är en aktiv rådgivare som kan utmana och stärka forskarens argumentation.
Dina arbetsuppgifter innefattar att:
• ge individuellt rådgivningsstöd till forskargrupper inför ansökningar till nationella, statliga forskningsfinansiärer samt ämnesspecifika stiftelser relevanta för klinisk forskning
• tolka och kommunicera finansiärers bedömningskriterier, prioriteringar och formalia till forskargrupper
• granska ansökningstexters vetenskapliga stringens, logik och relevans mot utlysningens krav
• stödja forskargrupper i att välja rätt bidragsform och finansiär givet projektets fas och forskarnas meritprofil
• samarbeta med kollegor under ansökningsprocessen för koordinering av ansökan och budgetplanering
• koordinera interna processer inklusive intern granskning och deadline-hantering för ansökan
• anordna utbildningsinsatser och skrivarverkstäder inför stora nationella utlysningar (exempelvis hos Vetenskapsrådet, Forte, Cancerfonden)
• bevaka utlysningskalendern och informera forskargrupper om kommande möjligheter
• systematisera återkoppling från finansiärer (kommentarer från bedömare, betygsmotiveringar) och återföra lärdomar till forskargrupper
• samarbeta inom ekosystemet för forskningsfinansiering. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• universitets-/högskoleutbildning inom livsvetenskaper såsom medicin, hälsovetenskap, farmaceutisk vetenskap eller naturvetenskap alternativt annan motsvarande utbildning som vi ser som relevant för tjänsten
• dokumenterad erfarenhet av nationella ansökningsprocesser - som sökande, granskare eller administrativt stöd
• god förståelse för relevanta utlysningar för klinisk forskning, eller innovationsinriktade utlysningar från VINNOVA.
• förmåga att skriva och ge feedback på vetenskapliga texter på svenska och engelska
• erfarenhet av att arbeta serviceorienterat mot flera parallella kontakter och möta deadlines.
Det är meriterande om du har:
• doktorsexamen, gärna med dokumenterad ansökningserfarenhet som huvudsökande eller medsökande från ovan nämnda statliga finansiärer
• erfarenhet från Grants Office, Forskningsservice eller liknande funktion
• erfarenhet av stiftelsefinansiering inom medicinsk forskning (Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden, Barncancerfonden m.fl.)
• erfarenhet som granskare hos en forskningsfinansiär.
Forskarens behov står i centrum för ditt arbete, och med ett genuint servicefokus samt god kommunikativ förmåga skapar du förtroende genom hela ansökningsprocessen. Du har en stark analytisk förmåga och kan snabbt identifiera utvecklingsområden i en ansökan. Genom konstruktiv och konkret återkoppling hjälper du forskaren att stärka sitt projekt utan att ta över dennes röst eller idéer.
Rollen kräver att flera processer hanteras parallellt, vilket ställer krav på struktur, god planeringsförmåga och förmågan att leverera med hög kvalitet även när deadlines närmar sig. Att utbilda, leda workshops och dela kunskap med andra faller sig naturligt för dig, och du trivs med att bygga långsiktiga relationer med de forskargrupper som du stöttar över tid.
En stark drivkraft är att bidra till att klinisk forskning i Region Skåne får ökad framgång i konkurrensen om forskningsmedel. Du har förståelse för att detta bygger på tålamod, hög kompetens och förtroendefulla samarbeten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi planerar att genomföra intervjuer v. 38-39.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. .
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335281". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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221 00 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Björn Moberg, Rekryterare (ledig 8/7 - 27/7) bjorn.moberg@skane.se 046-275 26 34 Jobbnummer
9992215