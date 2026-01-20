Nationalekonom till nationalräkenskaperna
2026-01-20
Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Nationalräkenskaperna beräknas av tre sektioner på SCB. Nu söker vi medarbetare till två av dessa, sektionen för Produkträkenskaper och sektionen för Finans- och sektorräkenskaper. Sektionerna ansvarar för centrala områden inom nationalräkenskaperna så som BNP och reala sektor- och finansräkenskaper. Sektionerna ansvarar även för sammanställning av Bruttonationalinkomsten (BNI) och den offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier (EDP). Vi är totalt 36 medarbetare med placering i Solna.
De resultat du tar fram används som underlag för analys av den svenska ekonomin och ligger till grund för ekonomiska, politiska och affärsmässiga bedömningar och beslut. Statistiken används också för administrativa ändamål t.ex. som underlag för fastställande av EU-avgiften. Vid behov är du med och förklarar, förtydligar och fördjupar i frågor som rör ditt ansvarsområde när vi möter våra användare. Vi jobbar ofta med våra europeiska kollegor där internationellt erfarenhetsutbyte sker.
Vill du...
* ansvara för löpande beräkningar inom nationalräkenskaperna
* delta i utvecklingen av vårt nya IT-system
* delta i aktuellt utrednings- och förbättringsarbete i syfte att utveckla statistikens kvalitet och innehåll
* ha kontakter med såväl interna som externa motparter och delta i olika nätverk
* bevaka och delta i det internationella arbetet inom området
* utreda och svara på frågor, remisser mm.
• då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!Kvalifikationer
Vi vill att du har:
* examen med inriktning mot nationalekonomi och/eller företagsekonomi
* goda kunskaper i Excel
* erfarenhet och/eller kunskap inom programmering
* god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har:
* längre utbildning i nationalekonomi och/eller ekonometri
* akademiska kurser eller arbetslivserfarenhet inom statistik
* akademiska kurser eller arbetslivserfarenhet inom redovisning
* erfarenheter från ekonomiskt beräknings- och/eller analysarbete som är relevant för nationalräkenskaperna
Som person är du trygg i dig själv, har god självinsikt och visar personlig mognad i ditt sätt att vara. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Det är viktigt att du har ett gott omdöme och förmåga att göra avväganden och prioriteringar även i pressade situationer. Du visar på gott omdöme i mötet med andra med både helhetssyn och ansvarskänsla. Du förväntas ta ansvar för ditt eget arbete på ett noggrant och kvalitetsmedvetet sätt. Du har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och har förmåga att omprioritera när behov och förutsättningar förändras.
För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss är det viktigt att du har en god förmåga att samarbeta. Du arbetar bra med andra människor och du vill ingå i ett team där du bidrar till att dina kollegor trivs och lyckas med sitt arbete. Du behöver ha god analytisk förmåga och kunna bearbeta och tolka data på ett kvalitetsmedvetet sätt. Du gillar att arbeta med komplexa frågor.
ÖVRIGT
Den här tjänsten finns på enheten Betalningsbalans, Finansmarknad och Nationalräkenskaper (BFN). Tjänsterna kan innebära placering på sektionen för Produkträkenskaper eller sektionen för Finans- och sektorräkenskaper. Placeringsort är Solna. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Placering i säkerhetsklass kan bli aktuellt. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer i så fall genomföras innan vi fattar beslut om anställning.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska. Bifoga ditt examensbevis med kursförteckning. Krav på akademiska poäng som inte ingår i en examen ska verifieras genom studieintyg/registerutdrag. I din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCB2026/74". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837) Arbetsplats
SCB, Ekonomisk statistik och analys Kontakt
sektionschef, Finans- och sektorräkenskaper
Nadia von Unge nadia.vonunge@scb.se 070 286 44 61
9694249