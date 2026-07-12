Servicetekniker Till Mitab I Forsbacka
Recruitler AB / Maskinreparatörsjobb / Gävle Visa alla maskinreparatörsjobb i Gävle
2026-07-12
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Vill du arbeta självständigt, direkt mot kund samt med att säkerställa drift och prestanda hos Skandinaviens mest avancerade krematorieanläggningar?
MITAB är marknadsledande i Skandinavien inom utveckling, konstruktion och leverans av kremationsugnar, rökgasreningssystem och kringutrustning för krematorier. Våra lösningar kombinerar hög teknisk kvalitet, energieffektivitet och miljöprestanda.
Sedan några år är MITAB en del av Teqnion AB – en börsnoterad industrikoncern som utvecklar lönsamma nischbolag med ett långsiktigt perspektiv. Det innebär att vi har styrkan, stabiliteten och kompetensutbytet från en större koncern – samtidigt som vi behåller en entreprenöriell kultur och korta beslutsvägar. Publiceringsdatum2026-07-12Om tjänsten
Som Servicetekniker hos MITAB ansvarar du för service, underhåll, felsökning och driftsättning av kremationsugnar, rökgasreningssystem och tillhörande utrustning hos våra kunder. Tjänsten utgår från Forsbacka utanför Gävle men är till stor del resande ute hos kund. Det innebär att du måste vara beredd på många hotellnätter, att din privata situation möjliggör detta samt att du vill arbeta till stor del självständigt och ute i fält. Vi arbetar in tid under tjänsteresor och helgerna är i normalfallet lediga på hemort.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planerad och avhjälpande service på kremationsugnar och rökgasreningssystem
• Felsökning och avancerad diagnostik på el-, styr- och processystem
• Driftsättning och funktionsprovning av nyinstallerade anläggningar
• Förebyggande underhåll och kontroll av brännare, styrsystem och filterutrustning
• Dokumentation av utförda serviceinsatser och avvikelser
• Nära samarbete med konstruktions- och projektavdelningen vid mer komplexa ärenden
• Direktkontakt och teknisk rådgivning gentemot kunder
• Reservdelshantering och beställning i samband med serviceuppdrag
• Planering av servicebesök i samråd med kunder och teamkollegor
Vi erbjuder
• En varierande vardag med stort eget ansvar och direkt kundkontakt
• Möjlighet att arbeta med avancerade och tekniska anläggningar
• Gedigen introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
• Korta beslutsvägar och kompetenta kollegor
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av service, underhåll eller felsökning på industriella anläggningar, processutrustning eller maskiner med el- och styrsystem.
• Eftergymnasial utbildning inom el, automation, mekatronik eller motsvarande, alternativt likvärdig erfarenhet
• Praktisk erfarenhet av felsökning på el-, styr- och automationssystem
• God förståelse för styr- och reglerteknik samt processutrustning
• Kunskap om maskinsäkerhet och relevanta säkerhetsföreskrifter
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• God datorkunskap för applikationer som Word, Excel
• B-körkort
Meriterande
• Tidigare arbete som servicetekniker eller driftstekniker inom processindustri eller energianläggningar
• Erfarenhet av PLC-system, gärna Siemens
• Svetskompetens
• Erfarenhet av rökgasrening, filterteknik och förbränningsprocesser
• Erfarenhet av arbete i krematorier eller liknande anläggningar
Välkommen att bidra till MITAB i Forsbacka!
Urval kan ske löpande - sök omgående!
Läs mer om MITAB: https://mitab.org/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitler AB
(org.nr 559301-5885)
Första Magasinsgatan 3 (visa karta
)
803 10 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Recruitler Jobbnummer
10000386