Erfaren herrskräddare sökes
Sassine, Joumana / Skräddarjobb / Uppsala Visa alla skräddarjobb i Uppsala
2026-07-12
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Om jobbet
Vi söker en skicklig och erfaren herrskräddare till vår ateljé. Du kommer att arbeta med sömnad, ändringar och tillverkning av klassiska herrplagg med höga krav på kvalitet och hantverk.
Arbetet omfattar både maskinsömnad och traditionell handsömnad. Vi söker därför en skräddare med gedigen yrkeserfarenhet som behärskar skrädderiets hantverk och kan arbeta självständigt.Publiceringsdatum2026-07-12Dina arbetsuppgifter
● Sömnad och ändringar av herrplagg.
● Tillverkning och anpassning av kostymer, frackar, smokingar och andra klassiska herrplagg.
● Handsömnad enligt traditionella skrädderimetoder.
● Arbete med industriella symaskiner och övrig ateljéutrustning.
● Kundanpassningar, provningar och kvalitetskontroll.KvalifikationerKvalifikationer
● Minst 10 års dokumenterad erfarenhet som herrskräddare.
● Mycket goda kunskaper inom klassiskt herrskrädderi.
● Erfarenhet av både industriella symaskiner och traditionell handsömnad.
● Förmåga att självständigt utföra avancerade ändringar och nytillverkning.
● Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
● Gesällbrev eller annan relevant utbildning inom skrädderi.
● Erfarenhet av måttbeställda plagg (Made-to-Measure eller Bespoke).
● Erfarenhet av arbete med exklusiva material.Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett genuint intresse för klassiskt skrädderihantverk. Du arbetar självständigt, tar ansvar för ditt arbete och har ett professionellt bemötande mot kunder.
Viktig information
Denna tjänst är inte avsedd som praktik eller introduktion till yrket. Vi söker en erfaren skräddare som kan arbeta självständigt från första arbetsdagen. Minst 10 års erfarenhet av herrskrädderi är därför ett obligatoriskt krav.
Om anställningen
● Anställningsform: Enligt överenskommelse
● Omfattning: Heltid eller deltid enligt överenskommelse
● Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@joumana.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sassine, Joumana Arbetsplats
Joumana Jobbnummer
10000381