Säljare till Östermalm heltid | provision, bonus och utveckling
Rosenfeldt & Partners AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rosenfeldt & Partners AB i Stockholm
Vi söker fler säljare till vårt kontor på Östermalm.
Det här passar dig som gillar att arbeta mot tydliga mål, utvecklas tillsammans med andra och vill kunna påverka din egen ersättning.
Du kommer att arbeta med försäljning inom hälsa och kosttillskott i ett team med högt tempo, daglig coachning och tydlig uppföljning.
Vi erbjuder
• Heltid
• Modernt kontor på Östermalm
• Provision och bonus utan fast tak
• Daglig coachning och utbildning
• Tydliga processer och stöd från teamet
• Möjlighet att växa inom bolaget
Vi söker dig som
• Är social och kommunikativ
• Gillar försäljning och prestation
• Tar ansvar för dina resultat
• Kommunicerar obehindrat på svenska
Tidigare erfarenhet är meriterande, men vi lägger större vikt vid driv och inställning.
Vi intervjuar löpande och ser fram emot din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: admin@rosenfeldtpartners.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan säljare hälsokost". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosenfeldt & Partners AB
(org.nr 559494-2871)
Engelbrektsgatan (visa karta
)
111 46 STOCKHOLM Jobbnummer
10000392