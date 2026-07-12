Elkonstruktör Till Mitab I Forsbacka
Recruitler AB / Elektronikjobb / Gävle Visa alla elektronikjobb i Gävle
2026-07-12
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Vill du vara en bärande del av konstruktionsteamet som utvecklar och projekterar marknadens bästa krematorieanläggningar?
MITAB är marknadsledande i Skandinavien inom utveckling, konstruktion och leverans av kremationsugnar, rökgasreningssystem och kringutrustning för krematorier. Våra lösningar kombinerar högteknisk kvalitet, energieffektivitet och miljöprestanda.
Sedan några år är MITAB en del av Teqnion AB – en börsnoterad industrikoncern som utvecklar lönsamma nischbolag med ett långsiktigt perspektiv. Det innebär att vi har styrkan, stabiliteten och kompetensutbytet från en större koncern – samtidigt som vi behåller en entreprenöriell kultur och korta beslutsvägar. Publiceringsdatum2026-07-12Om tjänsten
Som Elkonstruktör hos MITAB får du en central roll i våra projekt där du ansvarar för konstruktion och utveckling av elsystem till kremationsugnar, rökgasreningsanläggningar, filterutrustning och övriga processtekniska system. Tjänsten utgår från Forsbacka utanför Gävle och innefattar fåtalet resor inom Norden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Konstruktion av elkraft-, styr- och automationssystem
• Framtagning av elritningar, kretsscheman och apparatskåpsunderlag
• Konstruktion i EPLAN eller motsvarande CAD-system
• Dimensionering av komponenter, kablage och elsystem
• Framtagning av teknisk dokumentation och tillverkningsunderlag
• Deltagande i offertarbete och tekniska kalkyler
• Teknisk support till produktion, serviceorganisation och kunder
• Samordning med automations- och PLC-programmering
• Medverkan vid driftsättningar
Vi erbjuder:
• En viktig och långsiktig roll i ett växande teknikföretag
• Stort eget ansvar och möjlighet att påverka tekniska lösningar
• Korta beslutsvägar och kompetenta kollegor
• Möjlighet att arbeta med marknadens mest avancerade kremations- och rökgasreningsanläggningar där elkonstruktion, automation, energioptimering och processteknik möts.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av elkonstruktion inom industri, processindustri, maskinbyggnation eller energianläggningar.
• Eftergymnasial utbildning inom elkonstruktion, elkraft, automation eller motsvarande
• Erfarenhet av EPLAN eller liknande el-CAD-system
• God förståelse för styr- och reglerteknik
• Kunskap om maskinsäkerhet och relevanta standarder
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
Meriterande:
• PLC-kompetens i allmänhet, Siemens i synnerhet
• CE-märkning och maskindirektiv
• Processindustri, energianläggningar eller förbränningsanläggningar
• Rökgasrening och filterteknik
• Ventilationssystem
• Elbehörighet eller auktorisation
Välkommen att bidra till MITAB i Forsbacka!
Urval kan ske löpande - sök omgående!
Läs mer om MITAB: https://mitab.org/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitler AB
(org.nr 559301-5885)
Första Magasinsgatan 3 (visa karta
)
803 10 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Recruitler Jobbnummer
10000385