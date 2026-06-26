Närskyddssoldat
Försvarsmakten / Militärjobb / Örebro Visa alla militärjobb i Örebro
2026-06-26
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Nu söker vi dig som vill jobba som närskyddssoldat, motivera dina medarbetare, skapa ett bra arbetsklimat och verka för att ständigt förbättra vår verksamhet. Vi söker dig som är handligskraftig, fysiskt och psykiskt stark, har en hög personlig mognad samt ser varje individ och kan stötta dem till att nå sin fulla potential.
Vi arbetar för att skapa en arbetsmiljö och en kultur som ger hög trivsel för alla medarbetare. Tillsammans kan vi uppnå fantastiska resultat när vi trivs och mår bra på vår arbetsplats. I Försvarsmakten möts du av vänliga och engagerade kollegor och vårt värdegrundsarbete styrs av ledorden öppenhet, resultat och ansvar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som närskyddssoldat arbetar du inom ramen för din egen sektion. Du arbetar aktivt för att utveckla verksamhets- och arbetsmiljöfrågor. Du, tillsammans med dina medarbetare, tillser att vi uppnår det resultat vi eftersträvar och tillser även att det sker på det mest effektiva sättet inom de ramar vi har att följa. Som närskyddsoldat arbetar du aktivt med att upprätthålla och utveckla dina soldatfärdigheter, din fysik samt din förmåga tillsammans med övriga medarbetare på avdelningen.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter.
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt semesterdagar beroende på din ålder.
Lönetillägg vid föräldrarledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Exempel på arbetsuppgifter är
Deltar i arbete för att processer, rutiner, roll- och arbetsbeskrivningar utvecklas för att effektivisera och underlätta arbetet för egen sektion samt understödda enheter.
Delta i vapentjänst, fordonstjänst, närskydd samt träning och vård med gruppen.
Arbetar i förbandets anda för att uppnå de resultat som efterfrågas.
Agera inom rollen som biträde för att utbilda sina medarbetare.
Kvalifikationer
Genomförd militär grundutbildning eller värnplikt med godkänt betyg.
Svenskt medborgarskap.
B-körkort.
Godkänd på FM Fyss tilläggskrav nivå 4.
Godkänd på kompletterande fysisk prövning: 10km löpning med konkurrenskraftigt resultat (runt 48min)
Dips med konkurrenskraftigt resultat (runt 15 repetitioner)
Chins med konkurrenskraftigt resultat (runt 12 repetitioner)
Bänkpress med egen kroppsvikt som riktvärde (runt 3 repetitioner)
Knänöj med egen kroppsvikt som riktvärde (runt 10 repetitioner)
Godkänd på prövande moment.
Meriterande
Erfarenhet och/eller utbildning inom chefsbefattning i Försvarsmakten.
Utbildad skyddsvakt.
Erfarenhet och/eller utbildning som stridssjukvårdare, sjukvårdare eller högre sjukvårdsutbildning.
Erfarenhet av IBSS och/eller TPSS-tjänst.
Erfarenhet som drönaroperatör, skarpskytt, prickskytt, sambandsoperatör eller understödsskytt.
A, BE, C, CI, CE, C1E-körkort
Utbildad instanschef med godkänt resultat.
Militärt förarbevis för lätt terrängbil, släpkärra, skoter och/eller fyrhjuling.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, professionell, prestigelös, har en hög personlig mognad och kan sätta laget före jaget i din roll som soldat. Du kan samarbeta med andra människor på olika nivåer samt bygga upp och bibehålla tillitsfulla relationer. Du har en god förmåga att lösa uppkomna problem och hittar alternativa lösningar på de uppgifter vi ställs inför. Du trivs med att arbeta självständigt såväl som i grupp.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-06-26Övrig information
Vi kan inte garantera pälsfria lokaler.
Anställningen är en militär befattning GSS/K tillsvidare, på heltid med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten. Resor förekommer i tjänsten. Placeringsort Örebro och tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast den 2026-07-05. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev. Bifoga även kopia på relevanta militära betyg, civila betyg och tjänstgöringsomdömen om sådana finns. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-generalist Simone Aro på simone.aro@mil.se
.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
701 16 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9981106