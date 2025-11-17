Narkossköterska
Vi söker en legitimerad djursjukskötare med god erfarenhet av narkos, som vill vara med i vårt narkosteam. Vi har i hela vår 70-åriga historia alltid gjort vårt bästa för djuren. Vill du vara med och bygga framtiden med oss?
Om jobbet:
I den här rollen är du en självklar del av narkosteamet med ansvar för sövning och övervakning. Men på vår klinik gör vi mer än våra titlar - vi arbetar tätt tillsammans och stöttar varandra där det behövs. Oavsett om det handlar om narkos, patientvård eller att rycka in för en kollega, så är teamkänslan vår största styrka.
Du kommer också att vara en viktig del i vår långsiktiga satsning på att utveckla verksamheten mot att kunna ta emot mer avancerade medicinska och kirurgiska fall. Här får du vara med och påverka.
Vi erbjuder
Möjligheterna är stora och många för den som vill utvecklas. Vi har en mycket stor bredd på de patientfall som kommer till oss. Hos oss är intern vidareutbildning en del av vårt arbetssätt. För den som vill utbilda sig eller fördjupa sig mer finns det gedigen kunskap bland kollegorna. Vi har hjälpsamhet i fokus och ett teamorienterat arbetssätt där alla bidrar till helheten.
Vi söker dig som
Är legitimerad djursjukskötare med god klinisk erfarenhet, särskilt inom narkos
Har trygghet och rutin i sövning och övervakning av smådjur
Vill vara en del av ett dedikerat team med stora framtidsplaner
Är prestigelös, hjälpsam och gillar att jobba nära andra yrkesroller
Har ett brinnande intresse för djursjukvård och att utvecklas i din roll
Ort: Specialist djursjukhuset i Helsingborg
Sista dag att ansöka är Löpande urval tillämpas så ansök gärna så snart som möjligt dock senast 31 december 2025.
Varmt välkommen med din ansökan: Skicka din ansökan till bodil.wahlgren@evidensia.se
, Bodil Wahlgren 0730-58 89 09
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering.
