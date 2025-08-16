Näringslivsstrateg
2025-08-16
Vill du ta nästa steg i din karriär inom näringslivsutveckling? Köpings kommun söker en engagerad och strategisk näringslivsstrateg som vill vara med och forma framtidens näringslivsarbete i en kommun med ett brett och varierat näringsliv. Här finns allt från världsledande industriföretag till innovativa småföretag och en livskraftig besöksnäring.
Köpings kommun har ett starkt fokus på att skapa goda förutsättningar för företagsamhet och hållbar tillväxt. Näringslivsavdelningen arbetar för att stärka kommunens företagsklimat och driva utvecklingsfrågor. Som näringslivsstrateg får du en nyckelroll i detta arbete och möjlighet att påverka avdelningens utveckling i nära samarbete med näringslivschefen.
Vi erbjuder:
* En roll som förbereder dig för framtida chefsansvar inom kommunalt näringslivsarbete
En arbetsplats med fokus på samarbete, innovation och samhällsengagemang
* Ett utvecklande sammanhang med stort utrymme att påverka
* Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa och välmående
* Möjlighet till distansarbetePubliceringsdatum2025-08-16Arbetsuppgifter
Som näringslivsstrateg arbetar du både strategiskt och operativt med att stärka Köpings kommuns näringsliv. Du kommer att arbeta nära näringslivschefen och ha en central roll i att driva och samordna frågor kopplade till tillväxt, kompetensförsörjning, företagsklimat och etableringar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Initiera och driva utvecklingsprojekt inom näringslivsområdet
* Samordna och följa upp kommunens arbete med kompetensförsörjning och företagsklimat
* Vara en nyckelperson i frågor som rör företags etablering, tillväxt och utveckling
* Företräda näringslivschefen i interna och externa forum, såsom samverkansgrupper och nätverksträffar
* Bidra till intern samordning mellan kommunens förvaltningar i frågor som påverkar företagens villkor
* Analysera och följa upp kvalitets- och effektmått kopplade till näringslivsverksamheten
* Stötta i framtagande av underlag till kommunledning och politisk nivå
* Involverad i företagsdialoger, serviceutveckling och kommunikation, inklusive innehållsskapande för sociala medier
Tjänsten innebär även att företräda Köpings kommun i olika sammanhang, såsom projekt och nätverk.Kvalifikationer
Vi söker dig med genuint engagemang för näringslivsfrågor och som trivs med stort eget ansvar. Du är självgående, strukturerad och lösningsorienterad, med en naturlig förmåga att bygga förtroende och relationer både internt och externt.
Du är kommunikativ, bekväm med att tala inför grupper som företagare, politiker och tjänstepersoner, och trygg i att hantera sociala medier för att skapa innehåll utifrån en gemensam strategi. Med starkt samhällsengagemang och initiativkraft har du ambitionen att på sikt ta en ledande roll inom kommunalt näringslivsarbete.Kvalifikationer
* Akademisk examen inom exempelvis samhällsplanering, ekonomi, statsvetenskap eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning
* Minst 3-5 års erfarenhet av arbete med näringslivsfrågor, gärna inom en kommun
* Erfarenhet av arbete med tillväxt, kompetensförsörjning och/eller etableringsfrågor
* God analytisk förmåga och vana att arbeta strategiskt och samordnande
* Vana att arbeta självständigt och i samverkan med andra
Meriterande:
* Erfarenhet av eget företagande eller innehaft ledande befattning inom näringslivet.
* Erfarenhet av projektledning, offentlig förvaltning eller regional samverkan
* Erfarenhet av verksamhetsförändringar baserade på kvalitets-, upplevelse- eller uppfattningsundersökningar
* Erfarenhet av att företräda en organisation i externa sammanhang
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping är en kommun med stark lokal identitet, vackert belägen vid Mälarens strand i hjärtat av Västmanland. Här finns både småstadens närhet och naturens lugn med goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv året runt. Kommunen har cirka 26 000 invånare och erbjuder en trygg och trivsam miljö för både boende och besökare. Läget är strategiskt med goda kommunikationer till större städer som Västerås, Örebro, Eskilstuna och Stockholm. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272097". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2114) Arbetsplats
Köpings kommun, Näringslivsavdelningen
Näringslivschef
Richard Folkebrant richard.folkebrant@koping.se
