Enhetschef rehabiliterande yrkesgrupper
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Kramfors Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kramfors
2026-06-11
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Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Hälso- och sjukvården i Kramfors kommun består av specialistutbildade sjuksköterskor, allmänsjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter – totalt ca 50 engagerade medarbetare. Arbetet sker både i ordinärt och särskilt boende, och bedrivs i multiprofessionella team i samverkan med övriga verksamheter. Vi har kommit långt inom digitalisering och fortsätter vår utvecklingsresa med fokus på framtidens välfärdsteknik och innovativa digitala lösningar.
Nu söker vi en enhetschef till hälso- och sjukvårdens rehabiliterande yrkesgrupper, då nuvarande enhetschef kommer att gå vidare till nya utmaningar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom kommunal hälso- och sjukvård har du en nyckelroll och är det naturliga navet i verksamheten. I uppdraget har du det operativa ansvaret för verksamhet, personal, ekonomi, resultat och arbetsmiljö och ansvarar för ett femtontal medarbetare. I tjänsten ingår även ett ansvar som hjälpmedelscontroller.
Tillsammans med dina chefskollegor, medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) samt verksamhetschef tar du ansvar för att driva och utveckla en kompetent och kostnadseffektiv verksamhet där samarbete, kvalitet och patientsäkerhet är den gemensamma ambitionen och där kramforsbon alltid är i fokus.
I verksamheten pågår ett kontinuerligt arbete med olika utvecklingsarbeten där du arbetar både självständigt och i team, såväl inom den egna verksamheten som i samverkan med andra verksamheter inom kommunen samt externa aktörer.
Ditt ledarskap baseras på tillit och ett salutogent synsätt och det är en självklarhet att tillsammans med medarbetarna leda verksamheten framåt. Du ser en stor fördel med att ta vara på medarbetarnas specifika kompetens och inspirera till engagemang och delaktighet och därmed skapa goda förutsättningar för ett tydligt och mer närvarande ledarskap för alla våra medarbetare.
Som ny chef i Kramfors kommun kommer du att ingå i vårt chefsutvecklingsprogram. Där, liksom på våra gemensamma chefsdagar, skapas förutsättningar till nätverkande, samarbete och utbyte av erfarenheter med olika chefer i andra delar av kommunens verksamhet.Kvalifikationer
För detta spännande och utmanande uppdrag söker vi dig som har högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Vi ser att du har tidigare dokumenterad chefserfarenhet och det är meriterande om du även har högskoleutbildning eller motsvarande utbildning inom chefs- och ledarskap. Även erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård samt att du är insatt i förutsättningar och arbetsgång i en politiskt styrd organisation är meriterande.
Vi söker dig som är tydlig, drivande och engagerad, har ett genuint intresse för att arbeta med olika utvecklingsfrågor, trivs att arbeta med ett nära medarbetarskap och tycker om att driva olika verksamhetsfrågor som ibland kräver både mod och innovation. Du är en ansvarstagande lagspelare med mod att prova dig fram och utforska nya vägar.
Som ledare inom kommunal hälso- och sjukvård är du lösningsfokuserad och handlingskraftig och skapar engagemang för verksamhetens uppgifter, utveckling och resultat. Du har förmåga att ta tillvara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitet för att tillsammans med dem och förvaltningens övriga chefer driva ständiga förbättrings- och kvalitetsarbeten.
Vidare ser vi att du är aktiv och närvarande som ledare med förmåga att hantera såväl verksamhetsfrågor som medarbetare på ett professionellt sätt. Din förmåga att se händelser i ett större sammanhang, kunna tänka långsiktigt och se direkta konsekvenser av olika beslut uppskattas. Vi förväntar oss att ditt ledarskap kännetecknas av förtroendeskapande och ett prestigelöst samarbete.
Du har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift. Du har även god datavana samt goda kunskaper i svenska språket.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort B är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För oss är det viktigt att du trivs och vi hjälper dig gärna med boende om du flyttar hit. Utöver det kan vi erbjuda dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Flexibel arbetstid
• Möjlighet att arbeta på distans beroende på verksamhetens behov
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Mentor i närliggande verksamhet
• Friskvårdsbidrag
• En lyhörd, engagerad och tillitsfull chef och fantastiska kollegor och medarbetare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Kommun
(org.nr 212000-2429)
872 80 KRAMFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Kontakt
Fysioterapeuterna
Therese Hörling therese.horling@kramfors.se 070-319 88 72 Jobbnummer
9958649