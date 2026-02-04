Näringslivschef till Härryda kommun
2026-02-04
Härryda är en kommun som vågar! Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Nu söker vi näringslivschef till Härryda kommun!
Härryda kommun har drygt 40?000 invånare och cirka 3?000 anställda. Kommunen gränsar till Göteborgs stad och är därmed en del av Göteborgsregionen.
Kommunen har en framåtlutad profil och har uppmärksammats i flera sammanhang för sitt kvalitetsarbete. Härryda har utsetts till Sveriges Superkommun i storstadsklassen flera gånger, vunnit priset Sveriges tillväxtkommun 2024 och varit nominerad till Sveriges kvalitetskommun 2025. Kommunen placerar sig varaktigt bland de tio främsta i Svenskt Näringslivs ranking.
Härryda är en utpräglad näringslivskommun med cirka 5?400 företag verksamma inom en bredd av branscher. De största branscherna är konsultverksamhet inom juridik, ekonomi och teknik, byggverksamhet, handel och logistik.
Den politiska ambitionen är tydlig: Härryda kommun ska vara Sveriges bästa näringslivskommun. Näringslivsarbetet leds och samordnas av näringslivsenheten. På enheten finns kompetenser inom bland annat näringslivsutveckling, platsutveckling och besöksnäring. Enheten ansvarar också för kommunens destination Råda Säteri.
Om rollen
Som näringslivschef leder och utvecklar du kommunens strategiska arbete för ett starkt och hållbart företagsklimat. Du driver genomförandet av det näringslivsstrategiska programmet och har en central roll i att stärka kommunens attraktionskraft samt skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig, växa och utvecklas. Du har också hand om frågor som rör strategiska etableringar.
Uppdraget kombinerar ett strategiskt helhetsperspektiv med ett tydligt fokus på genomförande. Du är en självklar samtalspartner till näringsliv, förvaltningsledning och politisk ledning i frågor som rör tillväxt och utveckling. Du bygger långsiktiga relationer med företag och regionala samarbetspartners och bidrar med näringslivsperspektivet i frågor som kompetensförsörjning, samhällsplanering, markberedskap, infrastruktur och innovation.
I rollen som näringslivschef är du organisatoriskt placerad under biträdande kommundirektör och arbetar brett tillsammans med kommunens samtliga verksamheter. Tillsammans med din enhet bestående av fyra medarbetare driver ni ett arbete som har stor betydelse för kommunens framtida utveckling.
Uppdraget är utåtriktat och innebär många kontaktytor och nätverk, där du fungerar som en viktig länk mellan kommunens organisation och det lokala företagslivet. Som näringslivschef är du en del av nätverket för näringslivsansvariga i Göteborgsregionen, drivet av Business Region Göteborg (BRG).
För att lyckas i rollen har du en god förståelse för näringslivets villkor och drivkrafter, samt hur kommunens uppdrag, processer och beslut påverkar företagens möjligheter att utvecklas och bedriva en framgångsrik verksamhet. Du är trygg i den kommunala kontexten och har erfarenhet av att arbeta i, eller nära, kommunal verksamhet.
Du har en akademisk högskoleutbildning inom exempelvis ekonomi, samhällsvetenskap, statsvetenskap, samhällsbyggnad, marknadsföring eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant. Tidigare ledarerfarenhet är meriterande, liksom erfarenhet av eget företagande eller annan relevant bakgrund från näringslivet. Dina personliga egenskaper
Som person och ledare besitter du en tydlig utvecklingsförmåga och har ett tydligt engagemang för det lokala näringslivet. För att trivas hos oss tror vi att du är en mål- och resultatinriktad person som drivs av att uppnå konkreta resultat. Du har en förmåga att prioritera och planera både ditt och enhetens arbete så att ni hela tiden arbetar strategiskt mot uppsatta mål.
Du är en analytisk, lösningsorienterad och relationsskapande person som bygger hållbara samarbeten både internt och externt. För dig är förändringar möjligheter, och du har en flexibel inställning som gör att du snabbt kan anpassa dig till nya krav och förutsättningar.
Som ledare är du lyhörd, kommunikativ, tydlig och prestigelös. Eftersom du vet att den som känner sig uppskattad presterar bättre, präglas ditt ledarskap av en drift att lyfta och bekräfta andra samt skapa engagemang och glädje inför likväl det förvaltande uppdraget som de utmaningar som enheten och kommunen har att hantera.
Du tror särskilt på samarbete och delaktighet, och är därför mån om att förankra. Du följer din enhets olika områden noga och tar stort ansvar för utveckling, samtidigt som du i hög utsträckning känner tillit för din organisation och dina medarbetare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi ser fram emot din kontakt redan nu och allra senast 22 februari 2026.
Intresseanmälan och konfidentiell kontakt
I den här rekryteringen samarbetar Härryda kommun med Solum Search. För konfidentiell kontakt och intresseanmälan är du välkommen att kontakta; chefsrekryterare Ylva Dahl, Solum Search via mobil 0730-263834 alt e-post ylva.dahl@solumsearch.se
Enligt avtal.
