Nämndsekreterare/vik arkivsamordnare
Eda kommun , Kommunledningsstaben / Administratörsjobb / Eda Visa alla administratörsjobb i Eda
2025-08-29
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Kommunledningsstaben är ett verksamhetsområde med fokus på stöd och service till våra medarbetare. Inom staben arbetar vi med IT, Ekonomi, HR, Lön, Information och Kommunikation.
Vårt huvudsakliga uppdrag är att se till att våra medarbetare har en trygg och trivsam arbetsplats där alla får vara med. Tillsammans med övriga verksamheter i kommunen arbetar vi aktivt med utveckling av vår organisation med målet att vara en arbetsplats där alla har samma förutsättningar och möjligheter.
Vill du blir vår nya kollega och vara med och skapa goda förutsättningar för våra medarbetare?Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
I rollen som nämndsekreterare ansvarar du för att samordna och administrera ärenden inom bildningsnämnden. Du skriver kallelser och protokoll samt hanterar arkivering av dokument. Arbetet innefattar även ärendehantering, registrering och utlämnande av allmänna handlingar. Tjänsten innebär nära samarbete med kollegor, chefer och politiker. Du deltar aktivt i utvecklingen av administrativa rutiner och processer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom statsvetenskap, juridik, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av offentlig förvaltning, med förståelse för kommunalrätt och ärendehantering
Mycket god svenska i tal och skrift
God IT-vana och erfarenhet av Office-paketet
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av nämndarbete, gärna i kommunal verksamhet
Kunskap om arkivering
Erfarenhet av ärendehanteringssystemet Lex
Intresse för AI och digitala lösningar
Vi söker dig som är:
Självständig och ansvarstagande
Strukturerad och serviceinriktad
Lösningsfokuserad och positiv
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Tjänsten som nämndsekreterare är en tillsvidareanställning på 50%. Utöver detta erbjuds tjänst som vik arkivsamordnare 25% 1 år från tillträdesdagen med möjlighet till förlängning.
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eda kommun
Eda kommun , Kommunledningsstaben Kontakt
Informationschef
Margareta Bergman margareta.bergman@eda.se +4657128142 Jobbnummer
