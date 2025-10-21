Nämndsekreterare/registrator
2025-10-21
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Gemensamma ledningsförvaltningen består av verksamhetsområdena Stöd och utveckling, Strategisk samhällsplanering, Räddningstjänst och säkerhet, HR, Kommunikation samt Planering och uppföljning.
Förvaltningen har till uppdrag att leda, stödja och samordna hela kommunorganisationen på kommunstyrelsens uppdrag. Detta görs genom att ha kundens behov i fokus samt att vi har en helhetssyn och gemensamma arbetssätt. Vi är en lärande organisation som främjar nyskapande och lärande av både omvärld och varandra.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som nämndsekreterare blir att vara sekreterare i bildningsnämnden, bildningsnämndens arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott och upprätta kallelser, dagordning och protokoll m.m. Arbetet sker i nära samarbete med nämndens politiker, förvaltningschef och verksamhetschefer. Du kommer ha mycket kontakt med förvaltningschefer och politiker inför möten om aktuella gemensamma ärenden.
Dina arbetsuppgifter som registrator består av löpande diarieföring i kommunens ärendehanteringssystem. Du hanterar och scannar inkommande post och andra handlingar. Du bevakar bildningsnämndens e-postlåda och system för synpunktshantering. Du kommer också att vara delaktig i bildningsnämndens arkivvård, där arkivering ingår som en arbetsuppgift.
Du bidrar till att upprätthålla en struktur och ordning på bildningsnämndens handlingar. I tjänsten ingår även att ha kontakter med och lämna ut information till myndigheter, allmänhet och media samt stötta verksamheterna i frågor som rör diariet. . Arbetet innebär ett nära samarbete med arkivarie och, likväl som andra administrativa resurser inom förvaltningen och övriga funktioner på staben.Kvalifikationer
Formella kompetenser
* Vi söker dig som har högskoleutbildning inom statsvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdiga.
* Erfarenhet av att arbeta i offentlig förvaltning
* Du ska ha erfarenhet av att arbeta med nämndsadministration och ha grundläggande kunskap om lagstiftning så som förvaltningslag, kommunallag, offentlighet- och sekretesslag.
* Erfarenhet av ärendehanteringssystem kopplat till nämndsprocessen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i Ciceron.
* Du ska ha god datavana och digitalt arbetssätt
Personliga kompetenser
* Du organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat.
* Du sätter upp tidsramar och håller deadlines.
* Du är stabil och trygg i dig själv, hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
* Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande under rekryteringen.
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
