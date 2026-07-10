Nämndsekreterare
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2026-07-10
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Vill du vara en del i den kommunala beslutsprocessen och arbeta nära politik och förvaltning? Sök rollen som nämndsekreterare hos oss och bidra till struktur och kvalitet i vårt viktiga arbete. Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetsplatsen
Kommunkansliet ansvarar bland annat för kommunens ärendehantering och är länken mellan förvaltningen och de politiska instanserna. Nämnd- och kommunsekreterare är sekreterare i de politiska insatserna. I kansliet ingår förutom nämndsekreterare även kommunsekreterare, kommunstrateg, receptionist, kommunikatör samt en IT-avdelning.
Rollen och arbetsuppgifter
I rollen ingår att vara sekreterare i Sociala utskottet, Barn- och utbildningsutskottet samt i politiskt rådgivande organ såsom Tillgänglighetsrådet, Folkhälsorådet och Demokratiberedningen. Uppdraget omfattar även samordnande och administrativa arbetsuppgifter, exempelvis planering och genomförande av beredningar, löpande diarieföring samt visst systemförvaltarskap.
Nämnd- och kommunsekreterare har ett nära samarbete med liknande arbetsprocesser där Kommunallagen samt Offentlighets- och sekretesslagstiftning ligger som grund.Publiceringsdatum2026-07-10Profil
För att arbeta som nämndsekreterare ska du ha relevant högskoleutbildning för arbetsuppgifterna så som t.ex. statsvetenskap, juridik, sociologi eller liknande.
Arbetet innebär att du använder flera olika verksamhetssystem och program, vilket ställer krav på god datorvana. Du behöver också ha god förmåga att uttrycka dig tydligt i både tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta yrkesmässigt i Word och Excel
erfarenhet av diarieförings- och webbpubliceringssystem
erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation
Rollen som nämndsekreterare kräver att du har ett eget driv och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga med kollegor inom kansliet och övriga delar av organisationen. Du arbetar strukturerat och har en god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Rollen ställer också krav på att du är noggrann och har en fallenhet för att samordna arbetsprocesser och säkerställa att dessa följs samt att bidra till god kvalitet i beslutsunderlag.
Anställningen
Vikariat, 100 %. Tillträde enligt överenskommelse till och med 2027-01-31.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Nordmalings kommun har du även flera förmåner och erbjudanden. Läs mer om dem på vår hemsida; Våra förmåner
Nämndsekreterarrollen kommer att ge dig breda kunskaper om ärendehantering och styrning i en politiskt styrd organisation. Är du nyfiken på att lära dig mer om den praktiska tillämpningen av det svenska demokratiska systemet, skicka in din ansökan!
Om Nordmalings kommun
Nordmalings kommun har cirka 700 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till dem som bor och verkar i Nordmaling. Omkring 6 900 invånare samt företagare och fastighetsägare är beroende av vårt arbete. Vi ansvara för barnomsorg, skola och äldreomsorg, men också för samhällsplanering, gata/park, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid och mycket mer.
Nordmaling har ett attraktivt läge vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid - för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna! Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på Mitt Nordmaling
Annonsering
Nordmalings kommun gör val av annonsplats och rekryteringsstöd vid varje rekrytering och kontaktar de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats och rekryteringsstöd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordmalings Kommun
(org.nr 212000-2536), http://www.nordmaling.se
Kungsvägen 41 (visa karta
)
914 32 NORDMALING Arbetsplats
Gemensam service, Kansli Kontakt
Kanslichef
Maria Syd maria.syd@nordmaling.se 0930-14017 Jobbnummer
9999528