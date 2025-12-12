Nämndsekreterare
Skurups kommun, Kansli / Administratörsjobb / Skurup Visa alla administratörsjobb i Skurup
2025-12-12
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skurups kommun, Kansli i Skurup
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Kanslienheten är en del av kommunövergripande staben. På förvaltningen finns förutom kansli även enheter för HR, IT, Myndighetsenhet och ekonomi.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vill du arbeta nära den politiska beslutsprocessen och samtidigt bidra till att utveckla kommunens verksamhet? Vi söker nu en strukturerad, serviceinriktad och juridiskt intresserad nämndsekreterare som vill bli en nyckelperson i vårt arbete med att säkerställa god förvaltning, rättssäkra beslutsprocesser och en välfungerande politisk organisation.Om tjänsten
Som nämndsekreterare ingår du i kommunens centrala administrativa funktion och arbetar i nära samverkan med chefer, handläggare och förtroendevalda. Rollen omfattar både löpande operativt arbete och medverkan i strategiska utvecklingsinsatser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
* Ansvara för beredning och praktisk planering av nämndsammanträden,
* Protokollföra sammanträden och säkerställa en korrekt och rättssäker hantering av beslut,
* Genomföra det för- och efterarbete som hör samman med politiska möten inklusive kallelser, ärendehantering, registrering och publicering,
* Bistå förtroendevalda med kvalificerat administrativt stöd,
* Bidra i kommunens utvecklingsarbeten,
* Delta i genomförandet av allmänna val och val till Europaparlamentet, inklusive administrativa och organisatoriska uppgifter.
* Du arbetar i en organisation som är i ständig utveckling och du får möjlighet att påverka och förbättra rutiner, arbetssätt och digitala system.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning mot offentlig förvaltning, juridik, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och av arbete inom offentlig förvaltning, särskilt inom kommunal verksamhet. Kunskap om kommunallagen, förvaltningslagen, GDPR samt offentlighets- och sekretesslagen är också meriterande, liksom erfarenhet av att arbeta i dokument- och ärendehanteringssystem. Du behöver dessutom ha goda datorkunskaper och vara trygg i Officepaketet. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift.
Som person är du strukturerad, kan planera och prioritera och har lätt för att överblicka frågor i ett större sammanhang. Du är stabil, lugn i varierande situationer och har ett positivt, lösningsorienterat förhållningssätt. Att ge god service är en självklarhet för dig.
Eftersom rollen innebär både att ta fram och att bearbeta olika typer av texter till flera instanser, ser vi gärna att du har en väl utvecklad förmåga att skapa tydlig struktur och ett vårdat och anpassat språk i dina texter.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skurups kommun
(org.nr 212000-1082) Arbetsplats
Skurups kommun, Kansli Kontakt
Kanslichef
Egil Ceylan 0411-53 60 19 Jobbnummer
9641130