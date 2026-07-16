Nämndsamordnare till Stockholm!
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2026-07-16
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Vill du arbeta i hjärtat av den kommunala beslutsprocessen och bidra till en rättssäker och välfungerande offentlig förvaltning? Trivs du i en samordnande roll där struktur, kvalitet och samarbete står i fokus? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Vi söker nu en nämndsamordnare för ett spännande konsultuppdrag inom kommunal verksamhet. Här får du en central roll i att säkerställa effektiva beslutsprocesser och arbeta nära både tjänstepersoner och förtroendevalda.
💼Om uppdraget
Som nämndsamordnare ansvarar du för att samordna den administrativa processen kring politiska beslut inom flera verksamhetsområden. Du planerar, samordnar och dokumenterar nämndernas arbete samt säkerställer att beslutsunderlagen håller hög kvalitet och att beredningsprocessen genomförs effektivt och rättssäkert.
I rollen kommer du bland annat att:
Samordna och administrera nämndernas beslutsprocesser.
Planera och dokumentera politiska sammanträden.
Följa och kvalitetssäkra ärenden genom hela beredningsprocessen.
Samarbeta nära handläggare, chefer och förtroendevalda.
Delta i utvecklingsprojekt och arbetsgrupper.
Bidra till en effektiv och rättssäker ärendehantering.
Arbetet är självständigt och varierat samtidigt som du blir en del av ett engagerat team med stort fokus på samarbete och kunskapsutbyte.
🎯Vi söker dig som
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av nämndadministration eller liknande administrativt arbete inom offentlig sektor.
Alternativt är du nyutexaminerad jurist eller har en högskoleutbildning inom offentlig förvaltning, statsvetenskap eller annat relevant område.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God IT-vana och gärna erfarenhet av ärende- och dokumenthanteringssystem.
Det är meriterande om du har:
Kunskaper inom kommunallagen och förvaltningslagen.
Erfarenhet av ärendehandläggning eller kommunal administration.
🌟Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en strukturerad och noggrann person som trivs med att koordinera många parallella processer. Du har en god administrativ förmåga, arbetar självständigt och har lätt för att samarbeta med människor i olika roller.
Du är kommunikativ, serviceinriktad och har förmågan att skapa goda relationer med både tjänstepersoner och politiskt förtroendevalda. Dessutom har du ett intresse för offentlig verksamhet och vill utvecklas inom kommunal förvaltning.
📍Praktisk information
Omfattning: 50–100 %
Uppdragsperiod: augusti-decemeber 2026
Placering: Stockholm
Arbetet sker huvudsakligen dagtid, men kvällssammanträden förekommer i samband med nämndmöten.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8079457-2103338". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10004280