Nakelteknolog / nagelterapeut
Starlightnails AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-06-09
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Välkommen till Starlight Nails!
Vår salong har funnits sedan 2009. Vi jobbar med naglar, pedikyr, fransar, lashlift, bryn, och tatuering ögonbryn. Under tiden utvecklare vi vår kompetens vidare. Vi använder välkända senaste tekniker och produkter från Sverige, USA och Canada.
Vi letar efter dig som brinner för yrket och är intresserad av resultatinriktad nagel-/fotvård samt har ett genuint intresse för kundrelationer och mötet mellan människor.
Du ska sätta kunden i fokus och vara den som hjälper med både behandlingar och produkter. Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
• Självständig, noggrann och serviceinriktad.
• En passion för att skapa en trivsam och behaglig upplevelse för kunder.
• Är engagerad i att utvecklas och hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna och teknikerna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@starlightnails.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starlightnails AB
(org.nr 559140-9627)
Drottningholmsvägen 17 (visa karta
)
112 42 STOCKHOLM Jobbnummer
9956241